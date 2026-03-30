El Gobierno de Cantabria ofrece consejos a usuarios y consumidores para la campaña de viajes de Semana Santa

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El Gobierno de Cantabria recuerda a los viajeros la importancia de planificar sus desplazamientos durante la Semana Santa para garantizar seguridad y comodidad, especialmente en transporte aéreo, ferroviario y por carretera.

Transporte Ferroviario

En transporte ferroviario, la Dirección General de Comercio y Consumo, dependiente de la Consejería de Industria, recuerda que los pasajeros tienen derechos claros ante retrasos, cancelaciones o incidencias con el equipaje y las mascotas.

Así, antes de viajar, conviene consultar horarios, tarifas y servicios adicionales como accesibilidad y transporte de bicicletas. En caso de cancelación, se ofrece transporte alternativo o reembolso, y los retrasos superiores a una hora pueden generar compensaciones de hasta el cien por cien del billete.

En esos casos, las reclamaciones deben dirigirse primero a la empresa ferroviaria o, si no se resuelven, a la Junta Arbitral de Transportes de Cantabria.

Aviones

En vuelos comerciales, los pasajeros deben recibir información sobre denegación de embarque, cancelaciones y retrasos, y las aerolíneas deben ofrecer atención, transporte alternativo, reembolsos y compensaciones económicas de hasta 600 euros, según la distancia y el tipo de incidencia.

Ante problemas con el equipaje facturado, es esencial notificar la incidencia inmediatamente en el propio aeropuerto y conservar los documentos de la aerolínea para presentar reclamación.

Autobús

En los viajes en autobús de igual o más de 250 kilómetros, los pasajeros también tienen derechos claros ante retrasos y cancelaciones, por lo que deben recibir información al respecto en cualquier caso e incluso asistencia en las situaciones más severas.

Así, las reclamaciones tienen que dirigirse primero a la empresa transportista o, si no se resuelven o la respuesta no es satisfactoria, a la Junta Arbitral de Transportes de Cantabria.

Coche eléctrico

Para los que viajen en coche eléctrico, deben planificar la recarga según el tipo de trayecto, diferenciando entre carga en corriente alterna para recorridos locales y carga rápida en corriente continua para viajes largos.

En este sentido, es importante utilizar instalaciones seguras y profesionales, aprovechar la carga inteligente y, si es posible, usar energía solar, por lo que la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria recuerda a usuarios y consumidores que pueden utilizar la aplicación REVE, perteneciente a Red Eléctrica, que publica la información en tiempo real de los puntos de recarga de potencia igual o superior a 43 kilovatios.

Además, incluye otros muchos puntos de potencia inferior de operadores que envían información dinámica a la plataforma. En caso de tener un problema con un cargador en la vía pública, recopia todos los elementos de prueba posible, como fotos, videos, tique, etc., y llama al teléfono del servicio de atención al cliente, que es obligatorio en todos los cargadores públicos 24/7 para dejar constancia de la incidencia.

Gasolina

Además, los conductores de vehículos de gasolina o diésel deben revisar el combustible y planificar paradas, considerando posibles retrasos o aumentos de precio derivados de la situación internacional.

Consejos básicos de Semana Santa

También ha recordado los consejos básicos para afrontar cualquier incidencia como consumidor en esta Semana Santa, como pedir y conservar los tiques y facturas, ya que son imprescindibles para cualquier reclamación, además de usar las hojas de reclamaciones como medio de prueba para acreditar una incidencia.

En este sentido, ha recordado que los bienes de naturaleza duradera adquiridos tienen 3 años de garantía, y, en caso de haberlos adquirido vía online, hay un plazo de 14 días para su devolución.

Toda la información sobre derechos y garantías en materia de transporte está disponible en la página web de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria (https:// www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y LinkedIn).