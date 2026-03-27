Finalizan las de Málaga y Valencia con Ryanair

El aeropuerto Seve Ballesteros estrena estos días las rutas a Tirana y Sofía

La ruta con Tirana operará los jueves y los domingos, mientras que la de Sofía será los martes y sábados

Europa Press

Santander |

Qué se sabe de Wizz Air: la aerolínea húngara que quiere ocupar el hueco de Ryanair en España
Qué se sabe de Wizz Air: la aerolínea húngara que quiere ocupar el hueco de Ryanair en España | Europa Press

Wizz Air iniciará estos días en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander las rutas con las ciudades de Tirana (Albania) y Sofía (Bulgaria), mientras que Ryanair finaliza las que ofrecía hasta ahora a Málaga y Valencia, si bien ambos destinos se mantienen operados por Volotea.

El primer avión hacia la capital albanesa partirá este domingo, 29 de marzo, a las 21.10 horas del aeropuerto cántabro y el que despegará por primera vez rumbo a la de Bulgaria lo hará el martes 31 a las 9.20 de la mañana. En ambos casos, se tratan de vuelos de unas tres horas aproximadamente.

La ruta con Tirana operará los jueves y los domingos, mientras que la de Sofía será los martes y sábados.

En contraposición, el Seve Ballesteros pierde las conexiones que ofrecía a través de Ryanair con Valencia, que acaba este viernes, y con Málaga, que finaliza este sábado.

Sin embargo, ambos destinos no se despiden del aeródromo cántabro ya que los ofrece Volotea. Concretamente a Valencia vuela los martes y viernes, mientras que a Málaga lo hace los martes, los jueves y los sábados.

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