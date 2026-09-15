El gasto no financiero de los próximos presupuestos de Cantabria crecerá en 285 millones de euros

El límite de gasto no financiero de los presupuestos de Cantabria para el próximo año crecerá en 285 millones respecto a las cuentas del presente ejercicio, que entraron en vigor el pasado mes de mayo.

Pese a ello, el Gobierno regional trabaja ya en el nuevo proyecto económico, y esta misma semana aprobará el techo de gasto de las consejerías, según ha anunciado este martes la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, en declaraciones a los medios en La Bien Aparecida.

La jefa del Ejecutivo ha avanzado esa cifra y ha precisado también que en el nuevo texto presupuestario hay que descontar los fondos europeos MRR, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que no habrá en 2027.

En cualquier caso, ha destacado que las siguientes cuentas autonómicas, las cuartas y últimas de la legislatura --que el Gobierno en minoría del PP ha venido sacando adelante con apoyo del PRC-- tendrán un crecimiento "expansivo", en línea con lo experimentado en las de 2024, 2025 y 2026.

Y "va a ser un presupuesto prudente y responsable y también en equilibrio presupuestario, en estabilidad, déficit cero. No vamos a gastar más de lo que ingresamos", ha agregado Buruaga.