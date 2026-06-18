Firmado el convenio para el soterramiento de las vías en Torrelavega con la vista puesta en 2030

Adif, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega han firmado este jueves el convenio para el soterramiento de las vías de la capital de Besaya, con la previsión de que las obras comiencen el año que viene y sea una realidad en torno a 2030.

Este convenio incluye la ejecución de la integración ferroviaria, el nuevo edificio de viajeros, el aparcamiento de la estación y las obras de urbanización necesarias; y el presupuesto de todas las actuaciones incluidas asciende a casi 139 millones de euros, de los que Adif aporta el 50%, el Ejecutivo autonómico el 30% y el Ayuntamiento de Torrelavega el 20% restante.

El convenio ha sido rubricado por el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; el consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, en la Delegación del Gobierno, y al acto han asistido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, el delegado, Pedro Casares, y el primer teniente de alcalde de Torrelavega, José Luis Urraca.

El presidente de Adif ha avanzado que la empresa pública ya tiene redactado y aprobado el proyecto, y la previsión es que las obras se liciten antes de que finalice el año para que puedan comenzar en 2027 y la integración de las vías de Torrelavega sea una realidad "cuanto antes".

Ha subrayado que se trata de "una actuación integral que combina la mejora del servicio, la seguridad, la regeneración urbana y la mejora de la vida de los ciudadanos de Torrelavega".

También ha señalado que el proyecto se ejecutará manteniendo el servicio ferroviario, para lo que está ya próxima a concluir la ejecución de la vía auxiliar, a la que se sumará un andén provisional en el entorno de La Carmencita, lo que permitirá dar el servicio ida y vuelta entre Santander y Torrelavega sin transbordo o planes alternativos.

Por su parte, Buruaga ha indicado que el convenio recoge costes "realistas" para poder cumplir con plazos "muy ambiciosos". Y es que, si todo discurre conforme a la previsto, ha anunciado que el proyecto del soterramiento se podrá terminar "en el entorno del 2030" y concluir las obras de urbanización en 2033.

Buruaga ha afirmado que "estamos hablando de la inversión más importante y esperada en la historia de la capital del Besaya, una ciudad que nunca se rindió" y ha destacado que "un proyecto impulsado en 2018 por el Gobierno de Mariano Rajoy, con Iñigo de la Serna como Ministro de Fomento, se convierte en una realidad tangible tras años de parálisis, incumplimientos y retrasos".

Mientras que el delegado ha reivindicado que "todo lo que avanza en Cantabria tiene el respaldo y la inversión del Gobierno de España". "Cantabria es una prioridad en la agenda del Gobierno de España y cuenta como nunca antes lo había hecho", ha afirmado.

"Este proyecto demuestra que cuando el Ayuntamiento de Torrelavega, el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España trabajan juntos, con lealtad institucional y con un objetivo compartido, los proyectos salen adelante", ha señalado, y también ha considerado que refleja un "compromiso compartido para que Cantabria avance como nunca". "Será un antes y un después para Torrelavega y permitirá ganar calidad y vida y tener una ciudad mucho más segura, más habitable y más saludable".

Asimismo, el alcalde de Torrelavega ha destacado que "lo importante es que hemos sabido aunar esfuerzos para cumplir un objetivo de la ciudadanía, para cumplir una petición que los ciudadanos hacían a las administraciones", subrayando que el proyecto de soterramiento ferroviario supondrá una transformación no solo urbana sino también en la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

"Cuando se comienzan con las integraciones ferroviarias en nuestra comunidad autónoma, Torrelavega estaba en el vagón de cola. Hoy somos los primeros, vamos muy por delante de los otros municipios que están en la misma situación", lo que ha permitido a la ciudad avanzar significativamente en esta legislatura, ha dicho, y lo ha agradecido a todos los políticos implicados, tanto populares como regionalistas y socialistas.

Todos ellos han coincidido en destacar que este convenio, que tendrá una vigencia inicial de diez años, es fruto del acuerdo entre las tres administraciones para hacer realidad una reivindicación "histórica" de la ciudad, en beneficio de los vecinos, quienes ganarán en "calidad de vida".

Asimismo, han señalado que la integración ferroviaria marcará "un antes y un después" para Torrelavega, dado que, además de ganar en calidad de vida, supondrá una "oportunidad" de desarrollo económico y social.