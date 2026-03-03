Las Federaciones de Espeleología y de Montaña cuestionan el teleférico Mirador del Pas

La Federación Cántabra de Espeleología (FCE) y la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada (FCDME) han presentado alegaciones al proyecto del teleférico Mirador del Pas ya que cuestionan su viabilidad al tiempo que alertan de sus efectos sobre el medio ambiente.

Ambas entidades, aunque han registrado sus escritos por separado, trasladan la posición común de que el proyecto presenta "carencias relevantes" en su evaluación ambiental, territorial y de viabilidad, ha informado este martes.

En concreto, la Federación de Espeleología alerta de que el sistema kárstico no está suficientemente evaluado. Parte del trazado previsto se ubica en una zona de clara representatividad kárstica, lo que implica la posible existencia de cavidades, fracturas y circulación hídrica subterránea activa. Existen cuevas ya descubiertas y exploradas por el club Niphargus que, según la Federación, no han sido incorporadas adecuadamente al análisis ambiental.

La FCE indica que los terrenos calizos permiten una rápida infiltración del agua, de modo que cualquier vertido o sustancia contaminante empleada en obra podría alcanzar acuíferos y cursos fluviales con rapidez, generando daños potencialmente irreversibles.

Además, las cavidades naturales son refugio y zona de reproducción para murciélagos y fauna cavernícola. Todas las especies de quirópteros están protegidas conforme a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Por su parte la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada sostiene que el proyecto no justifica adecuadamente su necesidad ni su utilidad pública. También cuestiona la previsión de 200.000 usuarios anuales, al considerarla basada en "hipótesis optimistas" que no tienen en cuenta la elevada frecuencia de nieblas, viento y hielo en la zona.

Destacan riesgos en accesos y recorridos, insuficiente evaluación del impacto sobre la avifauna, posible interferencia con medios aéreos de extinción de incendios, afección a espacios de la Red Natura 2000 e impacto paisajístico permanente en la Montaña Pasiega.

Ambas federaciones insisten en que no se oponen al desarrollo rural, pero sí a proyectos "que no acrediten un equilibrio real entre inversión, impacto y conservación".

Por ello, solicitan que se revisen en profundidad los estudios presentados y que se valore con criterios técnicos y ambientales "estrictos" la viabilidad del teleférico Mirador del Pas antes de adoptar una decisión definitiva.