Eva Fernández Cobo, candidata al VIII Premio Mujer Cantabria

LEER MÁS Estas son las candidatas al VIII Premio Mujer Cantabria

Hablamos de una mujer cántabra que se ha convertido en candidata al Premio Mujer Cantabria. Se trata de la empresaria Eva Fernández Cobo. Empresaria cántabra y responsable de la Asociación de Empresarias de la comunidad explica durante una entrevista en 'Más de Uno Cantabria' cómo ha cambiado el mundo empresarial desde que ella comenzó.

Ella se ha convertido en candidata al Premio Mujer Cantabria 2026.

VIII Premio Mujer Cantabria

Onda Cero convoca una nueva edición del Premio Mujer Cantabria. Un galardón que pretende reconocer la labor de una mujer cántabra, o vinculada a Cantabria, por su labor profesional o por su faceta personal. Las candidaturas ya se pueden enviar al correo electrónico cantabria@ondacero.es, donde se deberá poner el nombre de la mujer que se pretende nominar y los motivos para hacerlo.

A este galardón (dotado de un cheque de 3.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Onda Cero Cantabria han propuesto a centenares de candidatas a lo largo de estos últimos siete años. Mujeres de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

El VIII Premio Mujer Cantabria cuenta con el patrocinio del Banco Santander, EDP, Dermatología Integral Elena Arnal, Universidad Europea del Atlántico, Vida Recoletas Salud, Auto Palas, Supermercados Lupa, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria.