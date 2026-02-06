La DGT registra una reducción en la siniestralidad de la autovía A-8 en Saltacaballo con el nuevo radar de tramo. En los últimos tres meses de 2025 hubo 24 accidentes frente a los 27 que se dieron en octubre, noviembre y diciembre del año anterior. Además, en estos tres meses de referencia, ha habido menos heridos leves. Se ha pasado de los 11 de 2024 a los 5 de 2025.

Así lo cuenta el jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, durante una entrevista en ‘Más de Uno Cantabria’. Tolosa explica que durante los primeros cuatro meses de funcionamiento del radar, la DGT ha puesto más de 11.500 multas.

“Hemos visto que en los dos primeros meses, septiembre y octubre, las cifras fueron bastante elevadas”, según explica el jefe de Tráfico en Cantabria. “En el mes de septiembre fueron más de 3.000 denuncias y en octubre 4.500”, cifra Tolosa, “en noviembre y en diciembre, la cifra ha bajado significativamente y ahora estamos en poco más de 1.500 denuncias al mes”.

Un balance “positivo” de los cuatro primeros meses de este radar de tramo, por el que pasan a diario más de 50.000 vehículos de media.