La DGT animan a las Policías Locales de Cantabria a difundir el nuevo teléfono 018 de atención a víctimas de accidentes

La Delegación del Gobierno en Cantabria y la Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT) han animado a las Policías Locales de la comunidad autónoma a difundir el nuevo teléfono 018 de atención a víctimas de accidentes de tráfico y sus familiares puesto en marcha por el Ministerio del Interior.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha participado este martes junto al jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, en una jornada de difusión de este servicio a la que también han asistido representantes de las asociaciones de víctimas: Rodolfo Castillo de AESLEME y Maribel Fernández de Stop Accidentes.

Casares ha destacado la importancia de difundir este teléfono, que empezó a funcionar a finales de abril, ya que “es un servicio clave de información y acompañamiento para quienes de forma directa o indirecta sufran o hayan sufrido un siniestro vial”.

Ha apuntado que se trata de un nuevo servicio público y gratuito impulsado por el Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) y con el que “se da respuesta a una demanda histórica de las asociaciones de víctimas para ayudar a todo aquel que sufra, directa o indirectamente, un siniestro de tráfico”.

“En nombre del Gobierno de España, del Ministerio del Interior y de la DGT quiero pediros colaboración a todos, tantos a las Policías Locales de Cantabria como a las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, que nos ayudéis en la difusión de este recurso que ofrece información personalizada sobre recursos psicológicos, sociales, legales o médicos a disposición de las víctimas y sus familiares”, ha dicho el representante del Estado.

Casares ha reivindicado que se trata de un “servicio clave como primer punto de contacto” a través del cual las víctimas reciben información, orientación psicológica, asesoramiento jurídico básico y acompañamiento emocional “en momentos dramáticos en los que la atención telefónica reduce barreras como el miedo, la distancia geográfica, la falta de recursos económicos o el desconocimiento de los procedimientos disponibles”.

“El 018 es un teléfono gratuito, accesible y con cobertura nacional, que atiende en más de 50 idiomas, accesible a personas con discapacidad y disponible los 365 días del año para ofrecer información, orientación y acompañamiento a víctimas, familiares y personas allegadas ante las dudas o las dificultades que puedan surgir después del siniestro”, ha ensalzado el delegado.

Además del teléfono, este servicio también estará disponible por WhatsApp, correo electrónico y en la página web de la DGT. El 018 no solo ofrece atención directa, sino que facilita el acceso a una red de apoyo ya existente, lo que fortalecerá el trabajo de las asociaciones y garantizará que ninguna víctima se quede sin información, sin acompañamiento y sin la posibilidad de recibir una atención especializada y continuada.