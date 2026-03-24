Detenido el trabajador de una empresa por pinchar 13 ruedas a 4 vehículos de otra cercana en un polígono de Bezana

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 55 años como presunto autor de un delito de daños, al considerar que pinchó 13 neumáticos de cuatro vehículos de una misma empresa, próxima a la que él trabaja, en un polígono de Santa Cruz de Bezana.

A principios de marzo, los empleados de una empresa situada en un polígono industrial de Santa Cruz de Bezana se encontraron con cuatro de los vehículos con la mayor parte de las ruedas pinchadas. Los cuatro estaban aparcados cerca de la citada empresa.

En total fueron 13 neumáticos dañados, algunos de ellos de vehículos todo terreno, con un perjuicio económico para la empresa de unos 3.000 euros.

La Guardia Civil de Santander averiguó que un hombre había pinchado las ruedas de madrugada con algún objeto punzante.

Gestiones posteriores determinaron que el presunto autor podía ser un trabajador de otra empresa próxima a la afectada, que pudo haber pinchado las ruedas al salir de su trabajo.

Con los datos conseguidos y una vez averiguada la identidad del presunto autor de los hechos se ha procedido a su detención.