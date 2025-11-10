Detenida una mujer en Torrelavega por estafar 12.700 euros a través del método del 'smishing'

La Guardia Civil de Cantabria, ha procedido a la detención de una mujer de 50 años y con domicilio en Torrelavega, por su presunta participación en la comisión de una estafa por el método del “smishing”.

Por estos hechos ya se había detenido recientemente en Barcelona a otras dos personas, en el marco de la operación “Bartarra” difundida recientemente que finalizó con treinta detenciones por diferentes tipos de ciberestafas.

El Equipo @ de la Guardia Civil de Cantabria, especialistas en investigación de ciberestafas, se encontraba investigando una estafa denunciada en esta Comunidad Autónoma, en la que la víctima por el método del “smishing”, la sustrajeron de su cuenta bancaria 12.700 euros.

Los agentes pudieron ir siguiendo el rastro del dinero, que se fue transfiriendo por diferentes cuentas bancarias, llegando incluso a la adquisición de criptomonedas con parte del dinero estafado.

Como resultado de esta investigación se procedió a la detención de dos personas en Barcelona, obteniendo información de la presunta participación de una tercera residente en Torrelavega, la cual había recibido en su cuenta bancaria 3.400 euros del dinero estafado.

Finalmente fue localizada a finales de octubre, procediéndose a su detención, por su presunta participación en un delito de estafa.

Recomendaciones

Se recuerda, que ante la recepción de mensajes SMS que dicen ser de entidades bancarias, no se deben acceder a los enlaces que figuran en los mismos, evitando facilitar claves de la banca online o códigos recibidos para validar operaciones, aunque se reciban llamadas en nombre de la entidad bancaria para solucionar posibles problemas en sus cuentas.

Desde la Guardia Civil, se recuerda que la ciudadanía podrá presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales (estafas informáticas como cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico, daños, hurtos, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículos y dos procedimientos administrativos –pérdida o extravío de documentación y localización de documentación).