Desmantelado un clan familiar que blanqueó más de 1,5 millones de euros procedentes de drogas y armas en Cantabria

La Guardia Civil de Cantabria, ha detenido a once personas (seis hombres y cinco mujeres), pertenecientes a una organización criminal formada por un clan familiar dedicada al tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Se calcula que la organización ha podido blanquear más de 1,5 millones de euros, procedente de tráfico de drogas y venta de armas.

Tras los registros efectuados en seis domicilios, locales anexos y empresas, se han intervenido cerca de 100.000 euros en metálico, cinco armas de fuego y varias armas blancas, munición, diferentes cantidades de cocaína, hachís y marihuana, parte de ellas preparadas para su venta al menudeo, útiles necesarios para su dosificación, unos 2,5 kilos de joyas de oro, y diversa documentación para su análisis.

La operación se inició, el pasado verano en la comarca del Besaya tras detectar los agentes, la posible circulación de armas de fuego de origen ilícito en el entorno de un mismo clan familiar. La investigación permitió descubrir una organización dedicada a la distribución de droga al menudeo con varios puntos activos tanto en el Besaya como en Santander.

Asimismo, los investigadores detectaron la introducción de sustancias estupefacientes en el Centro Penitenciario de El Dueso (Santoña), aprovechando las visitas a internos. En una de esas visitas, fue detenida una mujer cuando intentaba introducir hachís en el recinto.

Un entramado patrimonial bajo sospecha

Asimismo, los agentes constataron que los investigados poseían un elevado número de bienes (vehículos, inmuebles y empresas), no acorde con las actividades laborales que supuestamente realizaban por lo que se sospechó que dichas propiedades podían ser fruto del blanqueo del dinero obtenido en las supuestas actividades ilícitas que realizaban. Entre estas actividades, figuraba un negocio de alquiler de vehículos con escasa actividad y otros comercios minoristas, que utilizaban para dar apariencia legal a los beneficios obtenidos.

La organización contaba con 22 vehículos, algunos de ellos de alta gama, 16 inmuebles y terrenos, procediéndose a su intervención. También se ha solicitado el bloqueo de 32 cuentas bancarias.

Por tal motivo, se procedió de forma coordinada a la entrada y registros en seis viviendas y anexos en los municipios de Torrelavega, Santander y Castañeda, procediendo a la detención de los presuntos autores de estos hechos. También, se registró el entramado empresarial y otras propiedades en Viérnoles, Corrales de Buelna y Suances.

Cabe destacar que durante las detenciones se detuvo a otra persona más, identificada en las inmediaciones de uno de los inmuebles registrados, que, no teniendo relación con los hechos, tenía en vigor una orden de búsqueda y detención.

La operación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Comandancia de Cantabria, con el apoyo de efectivos del Grupo de Acción Rápida (GAR), varios equipos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y de la USECIC de la Comandancia de Bilbao y dirigida por la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega nº 4.

Además, durante los registros en el entramado de empresas, en cuanto a la labor patrimonial, se contó con el apoyo de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (DAVA) de la Agencia Tributaria en Cantabria.