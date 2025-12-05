Correos instala buzones mágicos en Cantabria para enviar las cartas a Papá Noel y los Reyes Mago

Correos ha instalado buzones mágicos en siete oficinas de Cantabria para que los niños depositen sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos. Además de en las oficinas Alfonso XII; Vargas y Las Cruces, en la capital, existen otro buzones mágicos en Reinosa, Torrelavega, Castro Urdiales y Laredo.

Además de fomentar el espíritu navideño, esta iniciativa de Correos también pretende fomentar la práctica de la escritura entre los más pequeños de la casa.

Packs mágicos y sellos especiales

Por eso, estas Navidades, en las 7 oficinas de Correos de Cantabria con buzón especial y a través de Correos Market, también se podrán conseguir “packs mágicos” que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con motivos navideños para decorarlas y que llamen la atención de sus ilustres destinatarios.

Además, se podrán adquirir “sellos mágicos” personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Gaspar, Melchor y Baltasar en todas las oficinas de Correos y en Correos Market.