Comienza el desmontaje de la Residencia Cantabria para tener en 18 meses la parcela que albergará el Parque de la Salud

La empresa pública Tragsa ha iniciado este viernes los trabajos de desmontaje de la Residencia Cantabria, que darán lugar dentro de 18 meses a una parcela "totalmente limpia y acondicionada" para futuros usos, en la que se prevé poner en marcha el Parque de Innovación en Salud.

Con un presupuesto de casi 16 millones, los trabajos, "singulares y complejos", se acometerán en cuatro fases que terminarán con la demolición total del edificio y la puesta a punto del terreno.

En paralelo, el Gobierno va a convocar este año un concurso de ideas para transformar este solar en un "espacio emblemático", donde aspira a crear un ecosistema de innovación en salud que conecte investigación biomédica, tecnología, empresas, talento joven y sistema sanitario.

Comienza el desmontaje de la Residencia Cantabria | María Gómez

Así, ya está redactando el proyecto de estatutos de la fundación que se ocupará de la gobernanza del futuro Parque de Innovación en Salud, que será una fundación privada con participación institucional del Gobierno de Cantabria.

Así lo ha avanzado la presidenta, María José Sáen de Buruaga, en el acto de inicio de las obras, donde ha defendido que éste es "es el modelo de gestión ágil y flexible que necesita el sector de la innovación y la investigación para atraer fondos y talento", el que "funciona en todos los parques y que todos los expertos proponen en este tipo de centros".