Comienza la colocación de casi 4.000 nuevos contenedores de basura en Santander

La UTE Acciona-Oxital, adjudicataria del servicio municipal de limpieza y recogida de residuos, iniciará el lunes, 3 de agosto, la renovación de los casi 4.000 contenedores de recogida de residuos urbanos con la instalación progresiva del nuevo modelo OVAL, una actuación que forma parte del nuevo contrato y que permitirá modernizar la imagen de la ciudad, mejorar la accesibilidad y ofrecer un servicio más cómodo y eficiente para los ciudadanos.

La implantación arrancará con un ritmo aproximado de 200 contenedores semanales, lo que supone una media de unas 40 unidades al día, hasta completar la renovación prevista en toda la ciudad.

Entre las principales novedades del nuevo modelo destaca la eliminación del pedal. Los contenedores cuentan únicamente con una boca de aportación que facilita el depósito de los residuos sin que el ciudadano tenga que tocar el contenedor, mejorando la comodidad de uso y favoreciendo unas mejores condiciones de higiene.

Además, presentan una altura optimizada, que mejora la visibilidad en la vía pública y reduce su impacto visual; un diseño exclusivo inspirado en elementos arquitectónicos representativos de Santander para favorecer su integración en el entorno urbano; un sistema de centrado y alineación que mantiene las islas de contenedores perfectamente ordenadas tras cada vaciado; una mayor estabilidad frente a desplazamientos o vuelcos y una fabricación realizada con material reciclado dentro de un proceso certificado desde el punto de vista ambiental.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha destacado que “la renovación de los contenedores supone un paso importante en la modernización del servicio de limpieza y recogida de residuos, con un modelo más accesible, más higiénico y mejor integrado en la ciudad”.

Asimismo, ha subrayado que “este nuevo sistema responde a una demanda ciudadana de mejora del servicio y refuerza nuestro compromiso con una Santander más limpia, más ordenada y más sostenible”.

Como otra novedad, la regidora ha revelado que cada contenedor incorpora una señal en braille para que las personas ciegas puedan identificar de forma clara y cómoda los residuos que se recogen en cada uno de ellos. “Este pequeño detalle supone un avance importante para favorecer la autonomía de las personas con discapacidad visual y demuestra que la accesibilidad también está presente en los elementos cotidianos de nuestra ciudad”, ha remarcado la alcaldesa.

La renovación de los contenedores se llevará a cabo mediante un procedimiento diseñado para evitar afecciones al servicio habitual de recogida de residuos.

Así, la actuación se desarrollará en dos jornadas consecutivas. Durante el primer día, un equipo especializado instalará los nuevos centradores anclados al suelo que servirán de guía y fijación para los nuevos contenedores, evitando desplazamientos y garantizando su correcta alineación. Aprovechando esta intervención, también se realizará una limpieza integral del emplazamiento mediante agua a presión y desengrasante, dejando el punto completamente preparado.

Al día siguiente, una vez haya pasado la ruta habitual de recogida y los contenedores existentes estén vacíos, se retirarán los antiguos y se instalarán los nuevos sobre los centradores previamente colocados. Este procedimiento se repetirá siguiendo el recorrido habitual de los camiones de recogida, permitiendo realizar el cambio de forma ágil y sin interrumpir el servicio.

Oficina de atención e información

Coincidiendo con el inicio de la instalación, también el lunes 3 de agosto abrirá sus puertas la Oficina de Atención e Información del nuevo servicio en la Plaza de la Leña 1, un espacio destinado a resolver dudas de los ciudadanos y atender cualquier consulta relacionada con la implantación de los nuevos contenedores y el funcionamiento del servicio.

Además, ya se encuentran operativos los distintos canales de atención ciudadana, entre ellos el teléfono de atención gratuito 900 112 472, que dispone de línea de espera y contestador, así como el servicio de WhatsApp y la dirección de correo electrónico incidencias@santanderconvaloranadido.com habilitados para comunicar incidencias, realizar consultas o solicitar información.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa avanzando en la modernización del sistema municipal de limpieza y recogida de residuos, incorporando soluciones que mejoran la experiencia de los usuarios, favorecen una ciudad más ordenada y accesible y contribuyen a una gestión más eficiente y sostenible del espacio público.