Los cántabros viajaron un 2,2% más en el tercer trimestre del año pero gastaron un 2% menos

Los residentes en Cantabria realizaron 569.976 viajes el tercer trimestre de este año, un 2,24 por ciento más que en el mismo periodo de 2024, que fueron ligeramente más largos pero supusieron un menor gasto, según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/Familitur) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y publicada este viernes.

La duración media en este periodo fue de 5,1 días, ligeramente superior a la que tenían hace un año (4,69).

Estos viajes supusieron 2,9 millones de pernoctaciones, un 11,17% más que en el mismo trimestre del año anterior, y un gasto total de 208,6 millones de euros, un 2,03% menos.

En este sentido, el gasto medio por persona durante el viaje fue de 366,05 euros --un 4,18% menos--, con una media de 71,7 euros al día, un 11,87% menos.

La mayoría de los viajes, a otra comunidad autónoma

En cuanto al tipo de viaje, la mayoría de los realizados por los cántabros en el tercer trimestre fueron dentro de España, con un total de 517.861, un 4,20% más.

De ellos, principalmente fueron a otra comunidad autónoma (397.787), que aumentaron un 6,36%, frente a los 120.074 realizados dentro de la propia región, que cayeron un 2,35% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según la estadística, los residentes en Cantabria fueron los segundos por comunidades autónomas que menor porcentaje de viajes acumularon de julio a septiembre, el 1% del total, solo por delante de los de La Rioja (0,8%).

Por otra parte, Cantabria fue objeto de 1.754.450 viajes en el tercer trimestre, el 3% del total del país, la novena por la cola con menor número, y acogió un 2,9% de las pernoctaciones realizadas.