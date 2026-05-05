Cantabria trata de frenar la escalada de Infecciones de Transmisión Sexual entre los más jóvenes de los últimos años

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se han multiplicado por seis desde 2020, especialmente la Clamidia y la Gonorrea. Y lo peor es que la tendencia continúa en ascenso, sobre todo, entre los más jóvenes y las personas mayores de 45 años. De hecho, la falta de protección y el desconocimiento de la infección incrementan considerablemente el riesgo de contagio.

Este aumento de las ITS, sumado a su difícil diagnóstico y tratamiento por no presentar síntomas o ser tan leves que no generan alarma, aumenta la probabilidad de contraer una infección si no se toman medidas de prevención y protección adecuadas. En 2024, tan solo en Cantabria, se diagnosticaron 118 nuevas ITS entre los adolescentes.

Por eso, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades han intensificado su colaboración para sensibilizar e informar a los propios jóvenes, sus familias y los docentes en los centros educativos de las consecuencias que tienen los comportamientos de riesgo en la salud física y sexual de las personas.

Las ITS, un grave problema de salud pública

El objetivo, tal y como apuntan desde ambas direcciones, es, desde la evidencia científica, tratar de sensibilizar del grave problema de salud que acarrean las ITS, haciendo hincapié en el uso correcto y sistemático del preservativo masculino o femenino como principal arma defensiva, y ofrecer información clara y fiable sobre las herramientas y los recursos necesarios para evitar la infección.

La campaña tiene como punto de partida el protocolo de colaboración y las conclusiones obtenidas de tres grupos de trabajo multidisciplinares e intersectoriales en los que participan, desde hace más de un año, profesionales de Educación, Servicio Cántabro de Salud, Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras, Colegio Oficial de Farmacéuticos y Asociaciones: ACCAS, Médicos del mundo, Caritas Santander, APLEC, Asociación Nueva Vida, coordinados por la Dirección General de Salud Pública.

Así, la iniciativa se llevará a cabo en todos los centros educativos donde se imparte ESO, aunque está abierto a edades más tempranas, para abordar y trabajar desde las aulas, lo que favorece, desde la reflexión, la toma de decisiones responsables e informadas por parte de los jóvenes.