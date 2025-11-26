Cantabria suma seis restaurantes estrella Michelin tras lograr una nueva Pico Velasco

Cantabria ha ascendido a seis restaurantes estrella Michelin tras lograr una nueva 'Pico Velasco' de Nacho Solana, ubicado en Carasa (Voto), al tiempo que los cinco que ya aparecían en la conocida Guía mantienen las suyas en 2026.

Se trata de El Cenador de Amós --que conserva sus tres estrellas--, La Casona del Judío, El Serbal, La Bicicleta y Solana, este último también de Nacho Solana, que de este modo suma dos estrellas en sus dos establecimientos de Voto y La Bien Aparecida (Ampuero), a tan solo ocho kilómetros el uno del otro.

Por lo demás, Cantabria conserva sus dos restaurantes 'estrella verde' por su compromiso con la gastronomía sostenible, el Cenador de Amós y la Casona del Judío; aunque se han reducido los 'Bib Gourmand', que han pasado de siete a cuatro.

Éste es el reconocimiento que premia la relación calidad/precio ofreciendo un menú completo para el día a día, y que han logrado mantener el Agua Salada (Santander), Pan de Cuco (Suesa), La Cartería (Cartes) y Del Oso (Cosgaya).

En la pasada Guía 2025 aparecían también el Cadelo y Umma de Santander, y el Prada a Tope de Treceño, que ya no están.

Esta son las novedades que ha supuesto para Cantabria la gala de las estrellas Michelin 2026, que se ha celebrado este martes en el Sohrlin Andalucía de Málaga, en un año en el que la Guía conmemora su 125 aniversario.

En Cantabria, el Cenador de Amós, de Jesús Sánchez, mantiene sus tres estrellas --en total hay 16 restaurantes con esta categoría en España, que ya fueron galardonados con tres estrellas en 2025 y todos las mantienen--; y continúan con una La Casona del Judío, de Sergio Bastard; El Serbal, con el chef José Ramón Bustamante; La Bicicleta, de Eduardo Quintana; y La Solana, de Ignacio Solana, a los que se ha sumado el Hotel Boutique Pico Velasco.

Este proyecto dirigido por Inés Aguirreburualde y con el chef Nacho Solana al frente de la cocina --amigos de infancia y ahora socios--, obtiene esta distinción dos años después de su apertura y con una propuesta gastronómica que se disfruta "a fuego lento, con la paz y el sosiego que transmite su entorno".

Santiago Ramírez y Emir Barruta acompañan como jefes de cocina a Nacho Solana, mientras que Marisol Morena dirige la sala y Esteban Bezanilla es el sumiller.

Ubicado en pleno parque natural, próximo al mar, la cocina de Solana crea un viaje en el tiempo actualizado, con sabores de ayer y mirada moderna. El restaurante se encuentra en la planta inferior del Hotel Boutique, de once habitaciones.