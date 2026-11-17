El Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado los avisos naranja y amarillo por fenómenos costeros adversos en el litoral para la tarde del miércoles, día 18, y el jueves, día 19.

El riesgo por mala mar dará comienzo esta medianoche, con nivel amarillo hasta las 13:00 horas de la misma jornada, por la llegada de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

A partir de esa hora se recrudecen las condiciones en la costa pasando el aviso a naranja hasta el final del jueves. La previsión para ese periodo temporal es de mar combinada del noroeste de 5 a 7 metros, y viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), temporalmente de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) durante la madrugada

Recomendaciones

Por la llegada de mala mar el Gobierno solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.