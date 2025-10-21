Cantabria contará con 46 quitanieves y más de 300 personas para afrontar las nevadas en las carreteras del Estado

Cantabria contará con 46 máquinas quitanieves, más de 16.000 toneladas de fundentes y más de 300 personas involucradas en el operativo para hacer frente a las nevadas y situaciones meteorológicas adversas en la Red de Carreteras del Estado durante esta temporada invernal 2025-2026.

En total, el dispositivo, que ya está dispuesto, actuará en 256 kilómetros de autovías y 343 de carreteras convencionales en la comunidad autónoma.

El material se empleará en las autovías de la Meseta (A-67) y del Cantábrico (A-8), en las vías S-10, S-20 y S-30, y en las carreteras nacionales N-611, N-621, N-623, N-629, N-634, N-635 y N-636.

Los medios dispuestos se van a ir activando en función de la fase de alerta decretada (alerta, preemergencia y emergencia).

El Plan de Vialidad Invernal para Cantabria ha sido presentado este martes en rueda de prensa por el delegado del Gobierno, Pedro Casares, acompañado del jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, Rosendo Martínez; el jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, y el comandante del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Jorge Giro.

Casares ha indicado que el plan aprobado el lunes 20 por la Comisión de Vialidad Invernal de Cantabria busca garantizar la seguridad vial y la continuidad de la circulación en la red estatal ante la nieve u otros fenómenos invernales adversos.

También pretende una "mayor coordinación de todos los organismos y servicios públicos" involucrados en el operativo para así reducir al mínimo los efectos de las nevadas en la circulación y, por tanto, en la vida diaria de los cántabros.

Así, todos los equipos que participan en el operativo tienen como objetivo actuar de manera preventiva para reducir el riesgo de accidentes, proteger a los usuarios de la red viaria y, en su caso, garantizar la atención de quienes puedan quedar atrapados en sus vehículos.

Recursos

De las más de 300 personas involucradas en el plan, alrededor de 130 son de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, 180 agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, más el personal de la Jefatura Provincial de Tráfico y de los Centros de Gestión de Tráfico Norte (con sede en Valladolid) y Noroeste-Cantábrico (con sede en La Coruña).

A todos ellos, se suma el personal de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que es la encargada de proporcionar los avisos meteorológicos en situaciones de alerta, así como de la Unidad de Protección Civil y Emergencias de la Delegación del Gobierno. También se cuenta con la colaboración del Gobierno de Cantabria, a través de las direcciones generales de Interior y Obras Públicas y el SEMCA.

En cuanto a los medios técnicos, se mantiene en 46 el número de quitanieves (42 de empuje y cuatro dinámicas) aunque "gran parte" se han renovado; hay 16.110 toneladas de fundentes almacenados en depósitos y 2.860 toneladas en los 33 silos, además de 822.000 litros de salmuera en 14 depósitos y 16 plantas de producción.

También están dispuestos seis aspersores de salmuera en viaductos para contrarrestar los efectos de los temporales en la A-67 y la A-8, así como en la S-10, S-20 y S-30.

Casares ha detallado que el Plan de Vialidad Invernal especifica los puntos críticos y enclaves donde es probable que se presenten dificultades de vialidad invernal, especialmente en los pasos de montaña que conectan Cantabria con la Meseta.

Ha indicado que dentro de las principales carreteras que pueden verse afectadas también se incluyen la A-67 y la A-8, donde, "a pesar de que las interrupciones suelen ser puntuales, la elevada intensidad de tráfico aumenta el riesgo de incidentes en casos de nevadas".

Por ello, hay cinco cámaras de vídeo en diversos puntos kilométricos de la A-67, entre Reinosa y Aguilar de Campoo (tres en Cantabria y dos en Palencia), con la finalidad de poder conocer, en tiempo real, el estado de las calzadas y del tráfico.

Además, en la autovía A-67, al contar con sucesivos túneles, la DGT establece por protocolo por el que, cuando haya restricciones por nieve, no se permite el paso a vehículos con cadenas, sino únicamente a los que porten neumáticos de invierno.

Avisos de la AEMET en Cantabria

Al igual que ante otros fenómenos meteorológicos, la AEMET es la encargada de proporcionar los avisos en situaciones de alerta.

En función de los pronósticos, activa el código de colores para informar de los riesgos: verde (sin riesgo), amarillo (riesgo leve y recomendación mantenerse informado), naranja (riesgo importante y recomendación tomar precauciones y estar preparado) y rojo (riesgo extremo y recomendación tomar medidas preventivas y seguir las indicaciones de las autoridades competentes).

Casares ha señalado que este año, como novedad, la AEMET adelantará las revisiones de sus boletines para el día siguiente. Así, en vez de ser entre las 21.00 y las 23.00 horas, lo hará entre las 17.00 y las 19.00 "para tener mayor capacidad de reacción" y "estar preparados".

Respuesta ante emergencias

Casares también ha apuntado que el Plan contempla la posibilidad de realizar cortes preventivos de tráfico en zonas afectadas por nevadas intensas, especialmente para vehículos pesados, que podrían quedar atrapados y bloquear la vía.

Para los casos en los que las condiciones meteorológicas dificulten la circulación, se establecen puntos de estacionamiento preasignados, y, en situaciones de emergencia, se activarán puestos de mando avanzados para gestionar las actuaciones de forma rápida y coordinada.

El Plan Territorial de Protección Civil de Cantabria (PLATERCANT) establece los procedimientos para atender a los ocupantes de los vehículos inmovilizados.