Cantabria, en aviso amarillo por oleaje, lluvias y tormentas

Cantabria está este 22 de septiembre en aviso amarillo por fenómenos costeros adversos, lluvias y tormentas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología.
Avisos por oleaje, lluvia y tormentas
En concreto, la alerta por costeros estará vigente en la franja litoral hasta las 8.00 horas por viento del Oeste de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7.
Y en el litoral también está activo el aviso por lluvias desde la medianoche hasta las 23.59 horas por una precipitación acumulada en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado, y desde las 6.00 por 15 mm en una hora. Además, desde esa hora, está en aviso por tormentas.
A ello se une la alerta por lluvias en Liébana, el centro y el valle de Villaverde donde igualmente se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 40 mm durante todo el día.