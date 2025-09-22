Alerta en Cantabria

Cantabria, en aviso amarillo por oleaje, lluvias y tormentas

La AEMET activa este lunes, 22 de septiembre, la alerta amarilla por fenómenos costeros adversos, lluvias y tormentas

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Oleaje en Santander temporal en Cantabria
Oleaje en Santander | Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press

Cantabria está este 22 de septiembre en aviso amarillo por fenómenos costeros adversos, lluvias y tormentas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

Avisos por oleaje, lluvia y tormentas

En concreto, la alerta por costeros estará vigente en la franja litoral hasta las 8.00 horas por viento del Oeste de 50 a 61 kilómetros por hora, fuerza 7.

Y en el litoral también está activo el aviso por lluvias desde la medianoche hasta las 23.59 horas por una precipitación acumulada en 12 horas de 40 litros por metro cuadrado, y desde las 6.00 por 15 mm en una hora. Además, desde esa hora, está en aviso por tormentas.

A ello se une la alerta por lluvias en Liébana, el centro y el valle de Villaverde donde igualmente se espera una precipitación acumulada en 12 horas de 40 mm durante todo el día.

