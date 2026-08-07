Cantabria aumenta su población en el segundo trimestre, por el incremento de extranjeros

La población de Cantabria ha crecido en el segundo trimestre del año en 1.195 habitantes, un 0,20 por ciento más en comparación con el trimestre anterior, hasta alcanzar los 599.056 residentes a 1 de julio.

Este repunte se ha producido debido al auge de residentes extranjeros, con 1.052 personas más, según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, la región ha registrado el octavo menor incremento de las comunidades autónomas, ligeramente por debajo de la media nacional situada en un 0,21%.

De los 1.195 nuevos habitantes en Cantabria, 640 fueron hombres --que alcanzan los 290.615, el 48,5% del total de habitantes-- y 555 mujeres, que ya son en la comunidad 308.441.

Del total, 545.567 habitantes en la comunidad son de nacionalidad española y 53.489, extranjera.

Según la estadística del INE, en Cantabria, a 1 de julio de 2026, había un total de 251.024 hogares, 788 más que en el trimestre anterior.

De ellos, en 78.212 vivía una sola persona --los más frecuentes--; en 74.548 tenían dos; en 49.565 había tres ocupantes y en 48.699 habitaban cuatro o más personas.