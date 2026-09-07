Llamamiento urgente

El Banco de Sangre de Cantabria necesita con urgencia donaciones de plaquetas

Los donantes pueden acercase tanto a la unidad móvil como al Pabellón 13 del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Alicia Real

Santander |

Frame 15.378117 de: PLAQUETAS BEBES
Frame 15.378117 de: PLAQUETAS BEBES | Frame 15.378117 de: PLAQUETAS BEBES

El Banco de Sangre y Tejidos y la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria han hecho un llamamiento este jueves a la población para que acuda a donar plaquetas, tanto a la unidad móvil como al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander.

Precisamente, la unidad móvil del Banco de Sangre se encuentra hoy en la Casa de Cultura de Puente San Miguel de 9 a 13:30 horas y de 16 a 20:00 horas. Por su parte, el Pabellón 13 del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla está abierto de lunes a viernes en horario de 9 a 20:30 horas.

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