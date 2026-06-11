El alcalde de Ribamontán al Monte deja el cargo: "Había que hacerlo, pero no es el final"

El alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), ha dejado el bastón de mando este miércoles, al acatar el informe de la Junta Electoral Central que le hace incompatible para el cargo tras ser condenado a inhabilitación por prevaricación administrativa, aunque la sentencia no es firme.

"Hoy ha llegado el momento", ha manifestado el regionalista este miércoles en el Pleno del Ayuntamiento, en el que se ha dado cuenta de la solicitud que el exregidor y querellante, el 'popular' José Luis Fomperosa, hizo a la JEC para instar al Consistorio a declarar la incompatibilidad sobrevenida del alcalde por el fallo, dictado por la Audiencia Provincial, ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y pendiente de que se pronuncie el Supremo.

Pero aunque "había que hacerlo" porque "es lo que toca" ahora, Arco no ve su cese como "el final" de su trayectoria, sino que va a aprovechar para "coger aire y fuerza" y, si al final es absuelto, "presentarse y seguir" su carrera política.

En este sentido, ha mostrado su confianza en la Justicia, pues solo fue condenado por uno de los seis expedientes por los que fue denunciado y enjuiciado.

La renuncia del alcalde --de la que se ha dado cuenta en la sesión plenaria y ha obtenido unanimidad de todos los concejales, los de su equipo de gobierno y de la oposición también-- es una consecuencia administrativa -que no penal-, pues la ley establece que una persona condenada no puede ser alcalde, extremo ratificado por el Supremo en varios casos, así como tampoco elegible (solo podría presentarse a unos comicios si es absuelto).

Mientras, la sentencia --que inhabilita a Arco a nueve años para cargo público por prevaricación administrativa, por contratar a un arquitecto municipal sin convocar proceso selectivo-- no puede ejecutarse hasta que no sea firme.

Hay que cumplir la ley

La de este miércoles ha sido una jornada "larga y emotiva" para Arco, que se despide de la Alcaldía porque, como ha dicho "siempre", hay que "cumplir la ley".

Por lo demás, ha ofrecido su apoyo a sus hasta ahora compañeros en el Ayuntamiento, --"mi familia política", ha dicho--, y va a dedicar su tiempo a su familia, que han "sufrido" con este proceso, y a los vecinos: "Les debo todo".

Así, la idea del regionalista es "parar un poco" y "coger fuerzas", porque "esto no es el final, es parte del camino" y su objetivo es ser absuelto, poder volver a presentarse a las elecciones y ser elegido de nuevo.

Entre tanto, y hasta que haya nuevo alcalde en Ribamontán al Monte, desempeñará el cargo en funciones el teniente de alcalde, Raúl Ruiz.