El aeropuerto tendrá un nuevo aparcamiento para 1200 plazas

Aena ha licitado la renovación del aparcamiento público del aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, situado frente al edificio terminal, por cinco millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

Entre otras actuaciones, se va a realizar el fresado y pavimentación de los 36.000 metros cuadrados de superficie, incluyendo los viales e isletas actuales, lo que permitirá la creación de nuevas plazas de estacionamiento, que se incrementarán en más de un 11%, y ensanchar los viales actuales para mejorar la fluidez del tráfico y facilitar las maniobras de los vehículos, ha informado Aena, que ha indicado que todos los trabajos se harán por fases para garantizar la operativa del aparcamiento y la disponibilidad de plazas en todo momento.

En total, el aparcamiento del aeropuerto dispondrá de casi 1.200 plazas entre convencionales, para recarga de vehículos eléctricos, para PMR y para vehículos de gálibo alto.

Los trabajos también contemplan la instalación de marquesinas para las nuevas plazas, la sustitución de las que estén muy deterioradas y la adecuación del resto de las ya existentes mediante el cambio de la cubierta y el saneamiento de las estructuras.

Adicionalmente se van a remodelar las aceras y viales peatonales, teniendo en cuenta la normativa de accesibilidad, y renovar la señalización vertical y horizontal con el repintado de plazas y marcas viales.

También se instalarán elementos de urbanización superficial y mobiliario urbano, tales como bordillos, bolardos, papeleras o portacarros, y se realizará la sustitución del monolito del punto de encuentro.

Se prevé, asimismo, el cambio de la iluminación actual por luminarias LED y la instalación de un sistema para la recogida y drenaje de aguas pluviales.

Finalmente, se remodelará la zona de salidas, incluyendo el traslado de los sistemas de barrera y la consiguiente adecuación de las isletas correspondientes.