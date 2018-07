Fomento iniciará en octubre el estudio informativo de la integración ferroviaria de Santander

En declaraciones a la prensa antes de inaugurar un encuentro en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), De la Serna ha avanzado que se reunirá con el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, "este mismo mes o a principios de octubre", un encuentro que el ministro y exalcalde de Santander espera que concluya con "un documento cerrado ente las administraciones" (Fomento, Ayuntamiento y Gobierno).

Hay que recordar que la regidora de la capital cántabra, Gema Igual, ya presentó esta actuación a Revilla, informándole de que, al igual que en el soterramiento de las vías de Feve en Torrelavega, el departamento de Iñigo de la Serna se comprometía a asumir el 50% de la actuación y que la otra mitad la financiasen el Ayuntamiento y el Gobierno regional, pero este último aún no se ha pronunciado.

De la Serna confía en que, tras su reunión con Revilla, "podamos estar ya con un documento cerrado ente las tres administraciones que permita poner en marcha esta actuación" pero, hasta que llegue ese momento, el Ministerio trata de "adelantar un poco el proceso" con la elaboración del estudio informativo del proyecto de integración ferroviaria en la capital cántabra.

"De esta manera daremos un impulso muy importante a esta actuación, sin perjuicio que seamos capaces de adelantar la primera de las fases, que es el derribo de la naves de la calle Castilla", ha añadido, y ha manifestado que el pasado 4 de septiembre se comenzó a acondicionar el nuevo espacio que ocuparán las personas que trabajan en las naves, proceso que llevará cinco meses.

En el caso del proyecto de Torrelavega, el Ejecutivo regional ha comprometido a asumir el 30% del coste del soterramiento, pero, a pesar de ello, sigue sin firmarse el convenio a tres bandas porque, según ha anunciado el ministro este lunes, el Gobierno de Cantabria "tiene algunas dificultades" que hacen que probablemente no se tramite hasta final de año y su firma sea ya en 2018.

"El problema con el Gobierno no es que no vaya a apoyar y respaldar el proyecto sino que su servicio de Intervención no permite firmar convenios que no tengan partida presupuestaria nominativa en el mismo año en que se firma, y como no hay consignación en 2017, pues esto se puede hacer firmando un convenio condicionado a la aprobación presupuestaria de esa partida", ha dicho.

Sobre el otro debate en el proyecto del soterramiento y generado tras decir el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, que es necesario aprobar primero el PGOU, De la Serna ha asegurado que el Ministerio ya está elaborando el estudio informativo y el avance del proyecto de construcción porque "es una obra de interés general que no requiere de ningún tipo de planeamiento".

"Sobre el debate un poco extraño abierto en torno al planeamiento, quiero decir que en nada condiciona el PGOU a la actuación porque nosotros trabajamos ya en el proceso constructivo de la primera de las fases, que es la más importante y que llevará bastante tiempo, y que es el soterramiento propio y la losa en superficie", ha dicho, al tiempo que ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" porque "la obra se va a llevar a cabo porque es importante y va a mejorar mucho la vida de los torrelaveguenses".

Sobre otras infraestructuras, el ministro ha destacado que se va a dar un nuevo paso en el "gran proyecto de conexión con la Meseta", en el corredor de altas prestaciones Madrid-Santander, con la obtención de la declaración de impacto ambiental en este 2017 para el tramo de AVE entre Palencia y Aguilar de Campoo, lo que permitirá también la aprobación del estudio informativo.

"Vamos a ir trabajando ya en la planificación de los proyectos para, en el mismo momento que tengamos la declaración de impacto ambiental, podamos ya iniciar los trámites para empezar a redactar los proyectos de construcción de cada uno de los tramos", ha destacado De la Serna, que ha comentado también algunas otras "novedades" sobre el proyecto de este corredor.

Así, en el siguiente tramo, anunciado recientemente, y que irá desde Aguilar de Campoo a Reinosa, se comenzará a redactar el estudio informativo el próximo mes de octubre y, en el tramo de duplicación de vía entre Santander y Torrelavega, se podría obtener la declaración de impacto ambiental antes de concluir este año.

"En este tramo, hemos recibido una petición de información adicional por parte del Ministerio de Medio Ambiente para conseguir la declaración de impacto ambiental, por lo que podemos lanzar el compromiso de que estará en este año 2017", ha indicado, al tiempo que ha avanzado que, tras ese nuevo trámite, se podrá "continuar con algunos de los proyectos que van a conformar ese proyecto de 145 millones de euros y comenzar la licitación de algún tramo a comienzos de 2018".

También en materia de infraestructuras ferroviarias, De la Serna ha avanzado que este mes está previsto que acabe el proyecto de renovación de la vía entre Reinosa y Torrelavega, que asciende a 55 millones de euros, y se continuará con el tramo Torrelavega-Santander, que conlleva una inversión de unos 50 millones.

Además, De la Serna ha recordado el compromiso de departamento de presentar un plan de mejora de las cercanías, incluyendo la conexión con Bilbao, y hacerlo antes de que concluya el año.

En lo que se refiere a infraestructuras viarias, ha señalado que el objetivo de Fomento es llega a final de este 2017 licitando la conexión directa con el Puerto de Santander pero, "sobre todo", la "gran inversión de casi 150 millones de euros" del proyecto del ramal de continuidad de la A-67 en el tramo Sierrapando-Barreda, que busca evitar los atascos que se producen en el entorno de la capital del Besaya donde confluyen esa autovía y la A-8.