Se busca a dos senderistas suizos desaparecidos en el entorno de Fuente Dé

Ambos se hospedaban en un hotel de Potes, cuyo personal dio aviso de su desaparición el viernes, cuando los afectados no materializaron la salida del alojamiento como tenían previsto. Sus maletas y enseres personales no han sido recogidos del establecimiento. Se han confirmado con un segundo alojamiento, también de la zona, que habían formalizado una reserva y no han efectuado su entrada en el mismo.

Ante la posibilidad de que puedan haber sufrido un accidente en Picos de Europa, el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, el Servicio de Emergencias 112, la Dirección General de Medio Natural y CANTUR, y la Guardia Civil han habilitado un dispositivo de búsqueda tanto en montaña, como de sus aparatos logísticos, que trata de recabar información sobre el paradero de los desaparecidos.

La mala meteorología que desde ayer hay en Liébana, con intensas nieblas en Picos de Europa, obligó a suspender las labores de localización en zona, iniciadas por efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM) y un técnico de Medio Natural, dependiente del Ejecutivo, y no permitieron la movilización de medios aéreos. En el día de hoy persiste la baja visibilidad, lo que está impidiendo, de nuevo, el despliegue de los medios preparados.

En el momento en el que la meteorología mejore, y permita actuar con garantías de seguridad a los servicios de emergencias, trabajarán en montaña los helicópteros del Gobierno de Cantabria y la Guardia Civil, que realizarán rastreos aéreos, y efectivos por tierra de las direcciones generales de Protección Civil y Emergencias, que coordina el operativo, y Medio Natural, el 112 y el GREIM.

No obstante, las tareas de búsqueda están siendo intensas tanto desde la Guardia Civil como desde el Gobierno de Cantabria, con el objetivo de obtener datos concretos sobre el paradero de los senderistas. El Ejecutivo, a través de la sala del 112, está en permanente contacto con el ministerio del Interior, y este con Exteriores y la embajada Suiza, para facilitar el intercambio de información que ayude a ubicar a los afectados.