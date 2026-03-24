Musta Attaoui: "Sufrimos más que él viendo las pruebas"

Repasamos con la familia Attaoui sus orígenes, cómo viven los éxitos de Moha y sus comienzos en el atletismo. "Un bronce en un Mundial cuesta mucho, él quería más, pero estamos muy orgullosos. Algo agridulce, pero en frío hay que valorar esa medalla en el Mundial, se sufre mucho para lograr algo así.", cuenta. Vieron la final toda la familia junta en casa de Musta: "Estuvimos callados hasta que acabó la carrera. Estábamos más nerviosos que él. Creo que pasamos peor que él, sudando, sufriendo mucho. Siendo pista cubierta es más difícil remontar. Sufres hasta viendo la carrera repetida. Ves que es la última vuelta y está atrás... Mi madre y yo somos los que peor lo pasamos viéndolo".

Musta también comenzó a practicar atletismo cuando llegaron a Torrelavega y ahora tienen un hermano menor, Samir, que también realiza buenas marcas. "Empezó en el cross del cole y era una figura, destacaba y se acercó a nosotros Héctor Sánchez y fui con él a probar. Luego Raúl Gutiérrez me lio a mí y así empezamos en el atletismo los dos. Ahora le ves a unos niveles... Me alegro tanto", recuerda.

"El deporte nos ayudó mucho y sobre todo la gente que nos ha rodeado en Torrelavega. Gente que ha estado siempre para todo, gente muy buena. Si no podíamos ir a entrenar o una competición nos venían a buscar y ahora están muy pendientes de sus éxitos", asegura. Es una familia muy querida en la ciudad.