Robin Chess 2026: el futuro del ajedrez en Santander

Una charla del entrenador de fútbol y jugador de ajedrez Quique Setién junto a la leyenda Miguel Illescas será una de las actividades de este certamen. La conferencia de Illescas arranca a las 10:45 horas y posteriormente se unirá al coloquio Quique Setién. Miguel Illescas fue campeón de España en ocho ocasiones y una de las figuras más influyentes de la historia del ajedrez español. Es además informático y formó parte del equipo de IBM que derrotó a Gary Kasparov con la supercomputadora Deep Blue en 1997. Esa experiencia, sumada a sus décadas en la élite mundial, le otorga una perspectiva única sobre la relación entre la intuición humana y la lógica algorítmica.

El evento deportivo comenzará a las 9:30 horas con partidas rápidas a 15 minutos. Los jóvenes tendrán diferentes talleres y propuestas lúdicas durante toda la jornada, como un concurso de dibujo, cuentacuentos o un ilusionista. Kakel Muela, presidente de la Federación Cántabra y organizador, nos ofrece todos los detalles de un cita única en España y referente a nivel europeo.