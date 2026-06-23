Diego Sarabia: "Con 255 victorias me quedaban pocas cosas que ganar"

Diego Sarabia lo ha ganado todo en el turf. Es una leyenda, pero sigue en activo. Le faltaba el Gran Premio Claudio Carudel, prueba de referencia para los milleros, y lo logró el domingo en el Hipódromo de la Zarzuela. Es el primer gentleman rider (jinete aficionado) en la historia en ganar el prestigioso Gran Premio Claudio Carudel y uno de sus grandes hitos.

Le queda otra prueba que ya tiene en mente: la Copa de Oro en San Sebastián, que se corre el próximo 15 de agosto. "Afortunadamente me quedan pocas cosas que ganar después de 255 triunfos. Había dos pruebas que me hacían especial ilusión y son esas dos. Son carreras muy especiales donde se cita lo mejor de España y de fuera. Me hace sentirme orgulloso de lograrlo a mi edad... La Copa de Oro no será fácil", cuenta. El jockey también estará como cada año corriendo en casa, en el Derby de Loredo.

Con 44 años piensa ya en la retirada, quizá este año o el siguiente. "Si con 44 años no menciono la palabra retirada... El físico me ha respetado, aunque he tenido caídas y muchas fracturas, pero el físico me ha respetado y me he cuido mucho. He tenido una vida deportiva de 30 años muy prolongada. Seguramente será mi último año y cada vez tengo menos oportunidades de ganar las cosas que me quedan por ganar", explica. No las va a desaprovechar. Y todo compartiendo esta afición con su trabajo de abogado. Algo poco habitual porque la gran mayoría de sus competidores son profesionales.

En el Gran Premio Claudio Carudel perdió 1,7 kilos, dato del tremendo esfuerzo físico que supone una carrera tan corta, de una milla. Sarabia también nos cuenta algunos detalles del caballo con el que ganó, que es de su cuadra. Río Cubas. algo también poco habitual: Witiza. Con él también quedó segundo en este misma cita el año pasado. "Posiblemente es uno de los tres mejores caballos que he montado en mi vida y, seguro, el que más satisfacciones me ha dado", apunta.