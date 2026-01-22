Adrián Lus-Tópico: "Aunque suba el Racing seguiré haciendo vídeos de Segunda"

Lleva viviendo fuera de Cantabria muchos años, pero siempre se ha mantenido conectado al Racing. En Málaga ha formado una peña racinguista no oficial que reúne ya a cerca de una veintena de aficionados incondicionales. En las redes sociales son miles los que siguen a Adrián Lus-Tópico. Cada jornada explica cómo ha ido la jornada con mucho humor y de forma muy original. "Yo hago teatro, improvisación teatral. No hay que volver a los chistes de Arévalo, pero me encanta el humor sobre tópicos y estereotipos. Se me ocurrió hace dos años, después de que el Racing quedase séptimo. Siempre perdíamos contra el colista y el Racing era el equipo por excelencia de la 'Liga Hipertensiones'. Nace por la igualdad de la competición. En Primera, el colista gana una vez o dos el colista al líder y en Segunda ocurre mucho. La pizarra me sirve mucho para apoyar el humor o jugar con pequeñas sutilezas de comedia", cuenta sobre el nacimiento de su idea futbolera.

"Con el ascenso del Racing esta temporada soy más cauteloso y más realista de lo que es la Segunda División. Creo que es nuestro año, pero tengo menos ansía. La gente que no es del Racing no dice que este año subimos, pero en esta competición puedes ir líder a falta de cinco jornadas y quedarte fuera", explica Adrián, que sigue muy de cerca toda la actualidad de la categoría.

Al Racing le ha seguido por media España como peñistas y abonado hasta que se fue vivir a Málaga, antes vivió varios años en Zaragoza. "Me hice abonado con el ascenso de Moratón y tengo todavía la imagen de Bodipo en calzoncillos celebrándolo encima", recuerda.

Con la peña racinguista del Málaga ha logrado "reconectar gente viendo los partidos en un bar en Marbella con banderas y bufandas, se me caen las lágrimas después de haber estado viendo los partidos solo". "Tengo equipos que me caen mejor o peor y lo uso desde el humor. En Ceuta les ha hecho mucha ilusión que hable bien de ellos y me han invitado allí", explica.