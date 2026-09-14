Tres grupos empresariales optan a ejecutar la reforma del Estadio de Gran Canaria

Tres uniones temporales de empresas se disputan la ejecución de las obras de reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria, un proyecto promovido por el Instituto Insular de Deportes del Cabildo y cuyo presupuesto de licitación alcanza los 234,8 millones de euros.

La mesa de contratación ha abierto este lunes el primero de los sobres del procedimiento, lo que ha permitido conocer oficialmente las empresas que continúan adelante en el concurso.

Una de las candidaturas está formada por Ferrovial, San José e Iniciativas Canarias, con participaciones del 42,5%, 42,5% y 15%, respectivamente. La segunda está integrada por OHL y Sando, mientras que el tercer grupo lo componen Sacyr, Construplan y Bitumex, esta última perteneciente al grupo Lopesan.

Superado el plazo de presentación de ofertas sin que se hayan registrado reclamaciones, los pliegos de la licitación adquieren ya carácter definitivo.

La adjudicación podría quedar cerrada a finales de noviembre

El siguiente paso del procedimiento será analizar las memorias técnicas y la documentación gráfica presentada por las tres candidaturas.

Para ello se constituirá un comité de expertos formado por un ingeniero industrial, dos arquitectos, un ingeniero de caminos, canales y puertos y un técnico jurista especializado en contratación pública. El órgano dispondrá de 15 días naturales para emitir su valoración.

Posteriormente se procederá a abrir el tercer sobre, en el que figuran el precio ofertado por cada aspirante y el plazo de ejecución previsto.

Si el procedimiento avanza sin incidencias ni ofertas consideradas anormalmente bajas, el Cabildo calcula que el contrato podría formalizarse durante los últimos días de noviembre. Este calendario permitiría que las obras comenzaran en enero de 2027.

Una reforma integral y un aforo de más de 44.000 espectadores

El proyecto contempla una transformación prácticamente completa del actual Estadio de Gran Canaria.

La actuación diseñada por L35 Architects incluye trabajos en cimentaciones y estructuras, instalaciones eléctricas, climatización, saneamiento, pavimentos, carpintería, accesos, señalización, mobiliario y urbanización del entorno.

Uno de los principales objetivos es incrementar la capacidad del recinto desde los 32.418 espectadores actuales hasta los 44.020.

La partida más importante será la destinada a la nueva cubierta del estadio, presupuestada en unos 93 millones de euros, algo más de la mitad del presupuesto de ejecución material. La estructura permitirá cubrir todos los graderíos y pretende mejorar tanto la protección de los aficionados como las condiciones acústicas del recinto.

También se invertirán 22,3 millones en estructuras de hormigón y otros 14,8 millones en cimentaciones y muros.

Más de 46 millones para mano de obra

La dimensión económica de la actuación también tendrá incidencia en el empleo. El proyecto reserva 46,7 millones de euros para contratación de mano de obra, aproximadamente el 20% del presupuesto total de licitación.

La reforma incorpora además actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética del estadio, entre ellas sistemas de captación de energía solar, una gestión más eficiente del agua y la utilización de materiales con una menor huella de carbono.

El recinto renovará igualmente sus accesos, vestuarios, zonas de prensa, palcos institucionales, sistemas de climatización y elementos de seguridad.

La actuación se plantea también con el objetivo de adaptar el Estadio de Gran Canaria a las exigencias de UEFA, FIFA y la Real Federación Española de Fútbol, dentro de la aspiración de la isla de contar con una instalación preparada para albergar encuentros del Mundial de 2030.