La Policía Nacional desarticula una red dedicada al tráfico de drogas que explotaba a consumidores vulnerables

Agentes de la Policía Nacional en Puerto del Rosario, han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes y a la comisión de diversos delitos contra las personas y el patrimonio. La operación, desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de la comisaria de Puerto del Rosario, se ha saldado con la detención de trece personas relacionadas con la estructura delictiva. La investigación culminó con la entrada y registro de manera simultánea en dos inmuebles ubicados en la capital majorera, uno de ellos un garaje habilitado como vivienda, que eran utilizados por la organización como centros logísticos y puntos de venta de droga. A los detenidos se les atribuyen, en distintos grados de participación, los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, detención ilegal, extorsión y diversos delitos contra el patrimonio, entre ellos robos con fuerza, hurtos y receptación. La investigación policial permitió determinar el modus operandi de la organización que consistía en un sistema de explotación de consumidores de drogas en situación de extrema vulnerabilidad, para realizar labores de vigilancia, transporte de sustancias y captación de clientes. Además, estas personas eran presuntamente obligadas a cometer robos y hurtos con el fin de saldar las deudas generadas por su propio consumo dentro de la organización.