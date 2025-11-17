La UD Las Palmas levanta la mano

'La UD levanta la mano'

✍🏻 Por Román Pérez González

Sucede muchas veces: un alumno que no te conoce va haciendo aportaciones tímidas si le preguntas, lo notas que en esas primeras respuestas del curso va con cierto temor al error y con el paso de las clases, de los días, de las semanas descubre que se lo sabe, quiere que tú veas que lo domina, gana confianza en sí mismo y con el grupo y cuando levanta la mano, es porque progresa, él y con este avanzar particular es la clase la que se enriquece.

La UD ha sido eso en lo que vamos de temporada; empezó tímida, haciendo lo justo. Quería pasar desapercibida, que no se notara su presencia en los sitios, en la clase, en los Estadios, siempre cumpliendo, pero sin decir esta boca es mía y poco a poco ha ido ganando autoridad, presencia, saber estar. Los dos últimos partidos ante dos rivales de enjundia han supuesto un paso adelante importante.

Queda muchísimo, pero el equipo está progresando de una manera poco vista en estos lares, pero que está resultando efectiva: defendiendo muy bien, recreándose en el gusto de defender bien; especialmente la pareja Sergio Barcia — Mika Mármol dan la sensación de ser inexpugnables, de que con ellos nunca más la UD volverá a encajar un gol.

Se adelantó el equipo con gol, golazo, de Pejiño, renacer para el gol en la casa de José Zorrilla es simplemente un juego literario, volver a la vida, convertir el campo en un cementerio, aguantar bajo el chaparrón, reactivar a un futbolista como Pejiño que parecía ya haber cruzado el rubicón en su carrera hay que ponerlo en el lado de los hallazgos de Luis García, junto a Ale García y Enrique Clemente. Solo faltaba doña Inés reclamando un poquito más de lujuria en el ataque, pero bueno, llegará en esta Unión Deportiva que va creciendo levantando la mano según pasa el curso Hypertensiones.