La Laguna Tenerife ya tiene fecha y rival para su estreno en la EuroCup

La Laguna Tenerife ya conoce su hoja de ruta para su estreno en la EuroCup. El conjunto aurinegro comenzará su andadura en la competición continental recibiendo en el Santiago Martín al Turk Telekom Ankara, en un encuentro que se disputará el 29 o 30 de septiembre.

El equipo dirigido por Jaka Lakovic afrontará así un exigente inicio europeo ante uno de los conjuntos destacados del torneo. El Turk Telekom fue subcampeón de la EuroCup en 2023 y alcanzó las semifinales la pasada temporada, antes de caer eliminado frente al JL Bourg, posterior campeón.

Un estreno europeo de máxima exigencia

El debut continental del conjunto tinerfeño llegará justo después de su primer compromiso en la Liga Endesa, previsto para el fin de semana anterior. Los encuentros de EuroCup se disputarán los martes o miércoles, en función de la disponibilidad de las instalaciones y de la programación televisiva.

Tras recibir al Turk Telekom, La Laguna Tenerife viajará a Inglaterra para enfrentarse a los London Lions el 6 o 7 de octubre. Posteriormente, los aurinegros jugarán en casa ante el Maxima Roma y completarán la primera vuelta midiéndose al Skyliners Frankfurt, Umana Reyer Venezia, U-BT Cluj-Napoca y Siauliai Basketball.

Catorce jornadas en busca de los octavos de final

La EuroCup 2026/27 contará con 32 equipos distribuidos en cuatro grupos de ocho. La primera fase se jugará mediante una liguilla a doble vuelta, con un total de 14 jornadas: siete encuentros como local y otros siete a domicilio.

La fase de grupos se prolongará hasta el 12 o 13 de enero y los cuatro primeros clasificados de cada grupo lograrán el pase a los octavos de final. A partir de esa ronda, las eliminatorias se disputarán al mejor de tres partidos, un sistema que se mantendrá también en cuartos de final, semifinales y la final.

La Laguna Tenerife comienza así a poner fecha a su nueva aventura continental, con un estreno de altura en el Santiago Martín y ante un rival de reconocido peso en la EuroCup.