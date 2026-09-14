El fuego de Cazadores queda estabilizado tras varias horas de tensión en Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha dado por estabilizado a las 17.00 horas de este lunes el incendio forestal declarado en la zona de Cazadores, en Telde, después de varias horas de trabajo de los equipos de extinción.

El fuego ha afectado por el momento a una superficie aproximada de tres hectáreas y su evolución es favorable. En las labores de control participan alrededor de 40 efectivos por tierra, apoyados desde el aire por tres helicópteros.

El incendio no ha causado daños personales ni afecciones a animales o bienes materiales, aunque tres viviendas tuvieron que ser desalojadas de forma preventiva mientras avanzaban las labores de extinción.

La situación había generado preocupación durante las primeras horas por el elevado potencial de propagación del fuego. El viento de componente sur podía empujar las llamas hacia el fondo del barranco y favorecer su avance en dirección a las zonas de cumbre.

La rápida intervención de los medios desplegados permitió, sin embargo, contener el incendio y estabilizarlo durante la tarde.

Como medida de precaución, el Ayuntamiento de Telde ha recomendado a los vecinos de Cazadores, El Moreno y La Solana mantener cerradas puertas y ventanas en caso de que el humo alcance las zonas habitadas.

También se ha pedido a la ciudadanía que evite desplazarse hacia Cazadores y que no utilice las carreteras GC-130 y GC-120, con el objetivo de mantenerlas despejadas para el tránsito de los vehículos de emergencia y de los cuerpos de seguridad.

Los equipos de extinción continúan trabajando sobre el terreno para asegurar el perímetro y evitar posibles reproducciones del fuego.