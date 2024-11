Se disparan un 63% los casos de chlamydia en Canarias

Entre enero y septiembre de este a帽o se han confirmado en Canarias 980 casos de infecci贸n gonoc贸cica, un 40,3 por ciento respecto al mismo periodo del a帽o anterior, 1.467 casos de infecci贸n por chlamydia, es decir, un 62,3 por ciento m谩s que en el mismo mismo periodo de 2023, y 728 casos de s铆filis, con un descenso del 20,4 por ciento de casos respecto al mismo periodo del a帽o pasado.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monz贸n, y el director general de Salud P煤blica del Servicio Canario de la Salud, Jos茅 D铆az-Flores, presentaron esta ma帽ana en rueda de prensa la campa帽a de prevenci贸n de infecciones de transmisi贸n sexual (ITS). Con el lema 'La prevenci贸n empieza contigo', la campa帽a de la Direcci贸n General de Salud P煤blica del SCS tiene como objetivo concienciar e informar sobre la prevenci贸n de las ITS y fomentar el uso de preservativo entre la poblaci贸n general.

La consejera de Sanidad precis贸 que la finalidad es prevenir las infecciones de transmisi贸n sexual y recordar a la ciudadan铆a que es importante tomar precauciones para evitar este tipo de enfermedades evitables, que la poblaci贸n asuma que la prevenci贸n empieza desde uno mismo.

Seg煤n explic贸, "la creatividad de esta campa帽a utiliza datos reales e impactantes para transmitir la urgencia del problema y normalizar la conversaci贸n sobre salud sexual". Adem谩s, persigue generar reflexi贸n, persuadir en la poblaci贸n, eliminar estigmas y concienciar sobre la salud afectivo-sexual.

"Por tanto, la situaci贸n en Canarias, con un aumento de casos en los 煤ltimos a帽os, pone de manifiesto la urgencia de una campa帽a que informe, conciencie y ponga la conversaci贸n en el aire para poder tomar conciencia sobre la salud sexual. Sin embargo, la falta de informaci贸n, el estigma y la percepci贸n de invulnerabilidad hacen que muchas personas no tomen medidas preventivas, como el uso del preservativo", apostill贸 Monz贸n.

La campa帽a pone el foco de atenci贸n en la necesidad de fomentar los comportamientos sexuales responsables para reducir la transmisi贸n de las ITS

Promover la realizaci贸n de pruebas diagn贸sticas de ITS a la m铆nima sospecha de riesgo y las exploraciones rutinarias para detectar estas infecciones a tiempo, especialmente cuando los s铆ntomas no son visibles.

Monz贸n destac贸 la importancia de actuar contra la desinformaci贸n existente en relaci贸n a los mitos y malentendidos en torno a las ITS y, en general, a la salud sexual. Y por 煤ltimo, apel贸 "a la responsabilidad personal, que es un matiz en el que los especialistas estuvieron todos de acuerdo al idear la campa帽a: Enfatizar que las decisiones sobre la salud sexual afectan no solo a la persona, sino tambi茅n a sus parejas y a la comunidad", explic贸.

Cual es la poblacion diana

El director general de Salud P煤blica explic贸 que la campa帽a est谩 dirigida a todas las personas sexualmente activas, pero con especial atenci贸n a la juventud, que estad铆sticamente es el grupo de mayor vulnerabilidad para contraer ITS; las personas adultas, grupo en el que se est谩 experimentando un aumento en las tasas de transmisi贸n de ITS; personas que situaci贸n de prostituci贸n y, por 煤ltimo, a las personas gays, bisexuales y a los hombres que tienen sexo con hombres con una mayor incidencia de ITS y que requieren un enfoque espec铆fico.

"Es esencial que la ciudadan铆a sea consciente de que cualquier persona que realice pr谩cticas sexuales sin protecci贸n es vulnerable a contraer una ITS y de que es importante diagnosticar la infecci贸n lo antes posible para cortar la cadena de transmisi贸n. Por 煤ltimo, se debe seguir insistiendo en que el preservativo es el m茅todo m谩s eficaz para la prevenci贸n de las infecciones de transmisi贸n sexual", asegur贸 D铆az-Flores.

La clave de la prevenci贸n est谩 en la educaci贸n

D铆az Flores se帽al贸 que "no se debe olvidar que, adem谩s de las medidas preventivas, es prioritario el fomento de la educaci贸n afectivo-sexual para toda la poblaci贸n con un modelo de salud sexual que sea respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, as铆 como favorecedor de experiencias sexuales seguras, libres de coacci贸n, discriminaci贸n y violencia, fundamental para que se logre una salud sexual plena".

En este contexto, cabe recordar que las Gerencias de Atenci贸n Primaria del SCS llevan a cabo durante todo el a帽o actividades comunitarias en el 谩mbito educativo, tanto en Primaria como Secundaria, mediante charlas, talleres y actividades l煤dicas en las que se traslada al alumnado la importancia de la prevenci贸n de las ITS y el VIH y la necesidad de mantener unas relaciones afectivo-sexuales sanas.

A modo de ejemplo de este tipo de actividades, D铆az-Flores record贸 que la Gerencia de Atenci贸n Primaria del 脕rea de Salud de Tenerife promueve h谩bitos de vida saludable y prevenci贸n de la enfermedad entre estudiantes de educaci贸n secundaria de la isla a trav茅s de las actividades del proyecto Salud con Z, iniciativa puesta en marcha en septiembre de 2022 en colaboraci贸n con la Consejer铆a de Educaci贸n del Gobierno de Canarias.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monz贸n durante la rueda de prensa de presentaci贸n de la campa帽a de prevenci贸n de enfermedades de transmisi贸n sexual | Gobierno de Canarias

Seg煤n dijo, el inicio temprano de las relaciones sexuales, la globalizaci贸n de la informaci贸n a trav茅s de las redes sociales y la interconexi贸n social han facilitado el crecimiento de ideas equivocadas sobre c贸mo se transmiten las ITS, cu谩les son sus factores de riesgo o c贸mo prevenirlas y de ah铆 al aumento en el n煤mero de las infecciones, todo ello unido a la p茅rdida de miedo al VIH gracias a los avances cient铆ficos en los tratamientos, que han permitido que los pacientes con VIH se conviertan en cr贸nicos sin que esta enfermedad, en general, ponga ya en peligro la supervivencia.

Por 煤ltimo, la estigmatizaci贸n que provocan estas infecciones hace que la juventud (y a veces determinada poblaci贸n) se sienta juzgada y se muestra reticente a hablar sobre estos temas que pueden resultar inc贸modos y no acuden a los centros sanitarios y s铆 acuden a las RRSS y al consejo entre pares.

VIGILANCIA EPIDEMIOL脫GICA DE ITS

La tendencia de estas infecciones es alcista con independencia del per铆odo pand茅mico, en l铆nea con lo observado en el resto de Espa帽a tal y como queda de manifiesto el el 煤ltimo informe de Vigilancia Epidemiol贸gica de las Infecciones de Transmisi贸n sexual en Espa帽a 2023, publicado en octubre de 2024.

Entre las claves que justifican esta tendencia al alza se encuentra: La falta percepci贸n de que estas infecciones existen y que toda la poblaci贸n est谩 en riesgo si se realizan pr谩cticas sexuales no protegidas; la reducci贸n en el uso de preservativo en la poblaci贸n joven y en la poblaci贸n general (se prioriza la sensaci贸n de placer y el uso de la anticoncepci贸n oral); el inicio temprano de las relaciones sexuales, el aumento de su frecuencia y del n煤mero de parejas sexuales que es una consecuencia de la globalizaci贸n de la informaci贸n a trav茅s de las RRSS y la interconexi贸n social. La tecnolog铆a facilita el contacto con un mayor n煤mero de parejas sexuales, a trav茅s de las redes sociales, y el acceso a la pornograf铆a, que genera una idealizaci贸n de las relaciones sexuales alejada de la realidad, y el efecto del alcohol y drogas que aumentan las posibilidades de poner en riesgo la salud sexual.

Adem谩s y en sentido positivo, hay que tener en cuenta otros factores como la mejora de los sistemas de vigilancia y de diagn贸stico que pueden estar haciendo aflorar m谩s casos, as铆 como la actualizaci贸n de los registros de la vigilancia epidemiol贸gica y la aparici贸n de m茅todos diagn贸sticos m谩s sensibles y menos invasivos.