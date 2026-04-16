El CB Canarias quiere ampliar su historia en Europa

La Laguna Tenerife ya mira a Badalona con ambición europea. El conjunto aurinegro selló su clasificación para la Final Four de la Basketball Champions League 2025/2026 tras dejar en el camino al Galatasaray y ya sabe cuál será su primer escollo en la lucha por el título: el Rytas Vilnius, rival en semifinales. Junto a ellos, Unicaja y AEK completan una fase final de enorme exigencia que se celebrará del 7 al 9 de mayo.

La Laguna Tenerife persigue su tercera corona continental

El equipo canario volvió a exhibir oficio y personalidad en una eliminatoria de mucho nivel ante el Galatasaray. Gracias a ese billete, el cuadro tinerfeño alcanza por séptima vez las semifinales del torneo, un registro que refuerza aún más su condición de referente histórico en la competición. Además, tendrá la posibilidad de convertirse en el primer club en levantar tres veces el trofeo, después de sus éxitos en 2017 y 2022.

Semifinal ante la gran sorpresa del torneo

En su camino hacia la final estará el Rytas Vilnius, una de las sensaciones de esta edición. El bloque lituano se estrena en una Final Four y devuelve protagonismo a su país en la escena continental. En el otro cruce, el vigente campeón, Unicaja, se verá las caras con el AEK BC en un enfrentamiento entre dos aspirantes de peso.

La resolución del campeonato tendrá como escenario el Palau Municipal d’Esports de Badalona. Las semifinales se jugarán el 7 de mayo, mientras que la final y el encuentro por el tercer puesto quedan fijados para el día 9. Con ello, Badalona se suma a Tenerife, Bilbao y Málaga como ciudad española anfitriona de una Final Four de la BCL.

La edición de 2026 presenta una nómina de equipos muy parecida a la del pasado año en Atenas. Entonces estuvieron Unicaja, Galatasaray, AEK y La Laguna Tenerife, mientras que en esta ocasión el Rytas Vilnius entra en escena en lugar del cuadro turco. El nivel competitivo, en cualquier caso, vuelve a ser altísimo.

El cuadro malagueño aterriza en Badalona con el cartel de favorito tras conquistar las dos últimas ediciones, en 2024 y 2025. Si vuelve a proclamarse campeón, firmaría una marca inédita al enlazar tres títulos consecutivos. Además, su presencia en esta Final Four será la cuarta seguida, prueba de su extraordinaria regularidad.

Una vez más, el baloncesto español tendrá una presencia destacada en la recta final del torneo. La Laguna Tenerife y Unicaja representarán a la ACB en una Final Four que reúne a varios de los proyectos más sólidos del continente. Los aurinegros aspiran a recuperar el trono europeo; los andaluces, a estirar su dominio reciente.