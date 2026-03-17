ECONOMIA

Canarias, penúltima región en salarios

El archipiélago fue la segunda comunidad con el salario más bajo

Fernando Castellano

Canarias |

Los canarios, de los que menos cobran en España

Se confirma que el coste salarial en Canarias sigue siendo de los más bajos del país con 2055 euros frente a la media nacional de 2531. Otras regiones como Murcia se encuentra en situación similar y los extremeños empeoran este dato estadístico. Además las horas pactadas en Canarias son altas, con 155 mensuales por trabajador, la jornada más larga junto con Baleares. El coste laboral medio por trabajador y mes aumentó un 3,5% en Canarias en el último trimestre del año hasta los 2.805,01 euros, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística. José Miguel González, Director de Consultoría Corporación Cinco, ha destacado que la productividad es justo lo que marca los niveles salariales

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