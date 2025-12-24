CRISIS HABITACIONAL

Canarias exigirá 10 años de residencia en las islas para acceder a una vivienda pública

❌ El Gobierno regional suprime los sorteos de vivienda

🏠 Los 10 años suben a 15 si se reside de forma "discontínua"

📋 Se estudiarán caso a caso las solicitudes

Gustavo de Dios

Canarias |

Una persona muestra las llaves de una vivienda. | Unsplash

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este martes un decreto --que pasa ahora al Consejo Consultivo para emitir informe-- que implanta un nuevo modelo de acceso a la vivienda pública que incluye la eliminación del sorteo y fija como requisito residir durante 10 años en las islas o 15 años si se hace de forma discontinua.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Pablo Rodríguez, ha comentado que a partir de ahora se implanta una "baremación objetiva" en base a la "situación social, económica y las circunstancias familiares" de los demandantes.

Además, ha señalado que se incluye de manera obligatoria un registro único y valorado que se está "priorizando" a los residentes ante la emergencia habitacional que hay en el archipiélago.

En ese sentido ha comentado también que aumentan los "cupos protegidos" de tal forma que los jóvenes pasan del 5% al 20%, los mayores de 65 años del 5% al 10%, las víctimas de violencia de género del 5% al 8% y las personas con limitaciones funcionales, del 5% al 10%.

Rodríguez ha señalado también que se va a impulsar la "modernización del modelo constructivo" a partir de la vivienda modular o prefabricada que no son "infraviviendas" como sucedía en el pasado, sino viviendas "dignas" y "adaptadas al territorio".

Nueva modifciación de la ley de vivienda canaria
Pablo Rodríguez | Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias
