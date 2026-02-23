'El azucarillo'

✍🏻 Por Román Pérez González

La UD va camino de la irrelevancia, tras volver a empatar y sumar solo cinco puntos de los últimos veintiuno. Venía el líder y se notó, un equipo serio, trabajado, atrevido, que acabó moviendo el avispero las veces que hizo falta hasta superar a un Dinko Horkas que evitó claramente la derrota amarilla. Las Palmas se puso por delante tras un penalti a Viti que anotó Jesé y era increíble ir gobernando el marcador con lo que se estaba viendo en el campo.

De hecho, el doble lateral Marvin- Viti o la entrada de Pezzolesi, indicaban la importancia que le daba Luis García a parar a Cipenga y lo consiguió buena parte del duelo, si bien el empate llega tras jugada suya en el 95 y con un jugador menos. Jugó la UD a merced del rival, esa sensación dio. De hecho ya es tónica habitual que la UD juegue o haga retoques en su alineación en función del equipo contrario, pero esta vez dio la sensación de que el plan era resistir, se vio superada por momentos la UD que ya no es aquel equipo que gustaba de sufrir y que acababa sacando la cabeza del agua tras 90 minutos de oleaje.

El equipo ya no sostiene la respiración tanto tiempo, quizás por el cansancio del año, quizás porque la fe ya no es la que era, quizás porque ya se le han visto todos sus trucos. Ahora mismo, así, ya no le da, no ya para el ascenso directo, que parece una quimera, sino para seguir peleando el Playoffs.

El equipo se ha caído, el ataque en una plantilla que cuenta con Kirian, Loiodice, Amatucci, Jesé renacido, Sandro recuperado, Miyashiro que tiene buena pinta o Jonathan Viera no puede jugar a lo que salga porque el objetivo es frenar al rival, porque ya Barcia no parece Beckenbauer, porque Mika Mármol ya no es Gerard Piqué, porque Enrique Clemente lleva más partidos en este año que en toda su carrera, o casi, porque pese a que Marvin hizo su mejor partido con la amarilla dio para lo que dio. El azucarillo se está deshaciendo ante nuestros ojos.