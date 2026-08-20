Canarias confirma por primera vez el virus del Nilo Occidental en tres caballos de Gran Canaria

Canarias ha confirmado por primera vez la presencia del virus de la Fiebre del Nilo Occidental (FNO) en tres caballos alojados en un mismo centro hípico del sur de Gran Canaria. Los positivos han sido ratificados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, según la última actualización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los tres casos fueron detectados mediante vigilancia pasiva después de que el veterinario clínico comunicara a los servicios veterinarios oficiales la aparición de síntomas neurológicos en los animales. Además, existen otras sospechas clínicas de posibles nuevos casos en el mismo centro que se encuentran actualmente bajo investigación.

Ante esta situación, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud ha activado y reforzado los protocolos de vigilancia epidemiológica y entomológica, en coordinación con la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias y el Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna.

El seguimiento se centra especialmente en la Zona Básica de Salud de Maspalomas, donde se ha pedido a los profesionales sanitarios que mantengan una especial vigilancia ante pacientes con síntomas compatibles con una infección por el virus y que hayan residido, permanecido o estado expuestos a picaduras de mosquitos en las zonas afectadas.

La mayoría de las infecciones por el virus del Nilo Occidental son asintomáticas. No obstante, alrededor de un 20% de las personas infectadas puede desarrollar síntomas y, en un porcentaje reducido de casos, pueden aparecer complicaciones neurológicas de mayor gravedad.

La Fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad vírica transmitida principalmente por mosquitos del género Culex. Las aves constituyen el principal reservorio del virus, mientras que los caballos y las personas pueden infectarse a través de las picaduras de mosquitos.

Las autoridades recuerdan, sin embargo, que ni los équidos ni las personas transmiten posteriormente la infección ni actúan como reservorios del virus, por lo que la detección de los casos en los caballos no implica una transmisión directa desde estos animales a la población.

Durante la temporada de 2026 se han detectado casos de la enfermedad en aves o équidos en Andalucía, Cataluña, Extremadura y, por primera vez, también en Canarias.