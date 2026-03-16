Los cabildos de Lanzarote y de Fuerteventura han rechazado el modelo de Zonas de Aceleración de Renovables

Afirman que la publicación inicial de los mapas de delimitación de estas zonas ha generado una creciente preocupación social al percibirse como un planteamiento que podría favorecer una implantación acelerada de grandes instalaciones energéticas en suelo rústico, con afecciones directas sobre el paisaje, el territorio y el modelo de desarrollo insular. Su filosofía, dicen, resulta incompatible con la realidad de las dos islas. Lanzarote y Fuerteventura consideran fundamental se realicen estudios objetivos y rigurosos que determinen el potencial real de implantación de energías renovables. Jesús Machín, consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote. Piden al Gobierno de Canarias la apertura de un proceso de reflexión, diálogo institucional y planificación conjunta. Ambos cabildos consideran que la filosofía que inspira las ZAR resulta incompatible con la realidad territorial, ambiental y paisajística de Lanzarote y Fuerteventura, dos islas que históricamente han construido su identidad y su modelo de desarrollo sobre la preservación de su paisaje, su patrimonio natural y su equilibrio territorial.