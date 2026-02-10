40 millones para el puerto de Granadilla

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para sacar a concurso las obras de cierre y puesta en servicio del muelle de Ribera, en el puerto de Granadilla, dependiente de la Autoridad Portuaria de Tenerife. El presupuesto de licitación asciende a 39,7 millones de euros, sin incluir el IGIC.

El puerto de Granadilla, el más reciente de los puertos de interés general construidos en España, nació con la finalidad de complementar la actividad del puerto de Santa Cruz de Tenerife y reforzar el sistema portuario de la isla. Concebido para acoger buques de gran tonelaje y operaciones logísticas de gran escala, cuenta además con una zona industrial anexa que lo sitúa como un enclave estratégico para el tráfico marítimo en el Atlántico.

La actuación aprobada permitirá completar los 1.045 metros totales del muelle de Ribera, mediante la ejecución de los 543,3 metros que aún estaban pendientes, un paso clave para garantizar la operatividad plena de esta infraestructura portuaria. En detalle, los trabajos se centrarán en el tramo comprendido entre el segundo sector del muelle polivalente y el área concesionada del extremo sur. Para ello, se instalarán once cajones de hormigón armado, cada uno de 48,25 metros de longitud, cimentados a una profundidad de 18 metros, además de dos cierres de hormigón sumergido de 5,78 metros.

Este proyecto forma parte del Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, elaborado en coordinación con Puertos del Estado, y se enmarca dentro de la línea denominada ‘Cierre y habilitación del muelle de Ribera’ del puerto de Granadilla. La iniciativa cuenta, además, con cofinanciación procedente de los fondos europeos FEDER correspondientes al periodo 2021-2027.

En el conjunto del sistema portuario estatal de Canarias, el plan inversor prevé destinar más de 600 millones de euros entre 2025 y 2029 para reforzar la competitividad y el desarrollo de estas infraestructuras. De ese total, 255 millones se dirigirán a los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, siendo el muelle de Ribera de Granadilla uno de los proyectos más destacados.