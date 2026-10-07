Las Salinas de la Concepción de Fornells, galardonadas con el Premio Onda Cero Menorca 2026 de Medio Ambiente

Las Salinas de la Concepción, ubicadas al fondo de la bahía de Fornells, han sido reconocidas con el Premio Onda Cero Menorca 2026 en la categoría de Medio Ambiente por su destacada labor de recuperación, conservación y custodia del territorio en un enclave de alto valor ambiental.

Este espacio húmedo —incluido en el Inventario Español de Zonas Húmedas— funciona bajo una concesión administrativa de la Conselleria de la Mar. Tras quedar abandonadas en 1984, la propiedad y el GOB Menorca firmaron en 2020 un acuerdo de custodia del territorio para iniciar su recuperación ambiental y paisajística, un proyecto de restauración que culminó con éxito en 2022 y permitió obtener en 2023 la primera cosecha de flor de sal artesanal.

En declaraciones al programa Más de uno Menorca, Laura Ruiz Marcadal, representante de la firma, ha expresado el orgullo del equipo por este reconocimiento: "Para nosotros es un honor. Hacemos nuestro trabajo en un lugar único donde se ha recuperado un patrimonio abandonado, con una gran biodiversidad animal a nuestro alrededor".

Ruiz ha subrayado que la rehabilitación se llevó a cabo respetando íntegramente los materiales tradicionales del entorno (arcilla del norte de la isla y piedra de marés para delimitar los más de cinco kilómetros de balsas y cristalizadores). Asimismo, con el barro extraído de los desniveles y el apoyo de voluntarios del GOB, se crearon islotes para facilitar la nidificación de aves autóctonas.

Todo el proceso de extracción se realiza de forma 100% artesanal, sin uso de energías fósiles ni maquinaria pesada, dependiendo de la evaporación natural a través del sol y el viento seco de la zona.