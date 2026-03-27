Expertos del sector turístico, coinciden en la necesidad de reforzar la colaboración público-privada para garantizar un modelo turístico sostenible en Menorca

Representantes institucionales y empresarios coincidieron en la necesidad de reforzar la colaboración público-privada y el uso de datos para garantizar un modelo turístico sostenible en Menorca, durante una mesa de debate celebrada en el marco del foro Metafuturo.

El encuentro puso de relieve que la isla, reconocida como reserva de la biosfera, afronta el reto de equilibrar el crecimiento económico con la protección del entorno y la calidad de vida de sus residentes. En este contexto, el director general de Turismo del Govern balear subrayó la importancia de una planificación a largo plazo, basada en la sostenibilidad, la eficiencia energética y la cooperación entre administraciones y empresas.

Uno de los puntos clave del debate fue el papel de la inteligencia turística. Desde el ámbito empresarial, se destacó cómo el análisis de grandes volúmenes de datos permite anticipar tendencias, mejorar la toma de decisiones y adaptar la oferta turística a la demanda real. Según los expertos, esta información resulta útil tanto para grandes instituciones como para pequeños negocios, ayudándoles a decidir aspectos tan concretos como cuándo abrir o qué tipo de cliente atraer.

En cuanto a la percepción social, se expuso una realidad compleja: aunque una mayoría de residentes valora positivamente el turismo, también existe preocupación por la saturación en determinados momentos del año. Este dato refuerza la necesidad de avanzar en la desestacionalización, uno de los grandes objetivos del sector.

Las actividades turísticas, más allá del sol y playa, emergen como un elemento clave para lograr este objetivo. Experiencias culturales, gastronómicas y de naturaleza están ganando protagonismo, con un aumento significativo de la demanda en estos segmentos. Sin embargo, los expertos señalaron que aún existe un desajuste entre la oferta disponible y el interés real de los visitantes, especialmente en el ámbito cultural.

Desde la Cámara de Comercio se insistió en la importancia de apoyar a las empresas mediante formación, digitalización y herramientas que les permitan adaptarse a un entorno cambiante. Asimismo, se destacó el papel de los fondos europeos y las políticas públicas en la modernización del sector.

Por su parte, representantes de actividades turísticas reclamaron mayor apoyo institucional para mantener la actividad fuera de la temporada alta, advirtiendo de que la falta de servicios abiertos en meses como febrero o marzo puede perjudicar la experiencia del visitante.

El foro concluyó que el futuro del turismo en Menorca pasa por un modelo más diversificado, sostenible y apoyado en la innovación, donde la cooperación entre todos los actores será clave para afrontar los desafíos del sector.



