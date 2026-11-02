Sant Lluís levanta las restricciones de agua decretadas este verano y mantiene las recomendaciones de ahorro

El Ayuntamiento de Sant Lluís ha acordado levantar las restricciones de agua decretadas durante este verano, aunque mantendrá las recomendaciones de ahorro y consumo responsable dirigidas a toda la población.

La decisión se ha tomado este lunes durante una reunión de la Comisión Municipal de Sequía, celebrada en el consistorio, en la que se ha considerado oportuno revisar las medidas que estaban vigentes.

La teniente de alcalde de Medio Ambiente, Chiara Berini, ha recordado la situación hídrica vivida durante los últimos meses y ha insistido en la importancia de mantener un uso responsable del agua. Según ha señalado, la preocupación y el compromiso del Ayuntamiento con la protección de los recursos hídricos siguen siendo los mismos.

Berini también ha destacado la necesidad de tener en cuenta el impacto de las restricciones sobre la actividad económica del municipio. En este sentido, ha explicado que algunas empresas y profesionales necesitan disponer de agua para desarrollar su trabajo, por lo que considera necesario encontrar un equilibrio entre la protección de los recursos y el desarrollo normal de la actividad económica.

La responsable municipal ha subrayado que el levantamiento de las restricciones no significa que el problema esté resuelto ni que se deba bajar la guardia. El objetivo, ha explicado, es adaptar las decisiones a las circunstancias actuales y evitar limitaciones que puedan resultar innecesarias o desproporcionadas.

El Ayuntamiento continuará haciendo un seguimiento de la evolución de los recursos hídricos y no descarta volver a adoptar las medidas necesarias si la situación lo requiere.

Por ello, el consistorio insiste en la colaboración ciudadana para mantener el ahorro de agua y garantizar un consumo responsable, al tiempo que busca responder a las necesidades de los vecinos y de las empresas del municipio.