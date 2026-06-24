Sant Joan cierra su jornada más multitudinaria con dos heridos y un altercado leve

Las fiestas de Sant Joan han vivido una de sus jornadas más multitudinarias con la celebración del tradicional Caragol des Born, que reunió a unas 27.600 personas, alcanzando el aforo máximo previsto por el dispositivo de seguridad. A pesar de la elevada afluencia de público, la jornada se ha desarrollado en términos generales con normalidad, aunque se registraron varios incidentes sanitarios y altercados puntuales.

El balance deja dos heridos que tuvieron que ser evacuados tras sufrir traumatismos craneoencefálicos provocados por golpes de caballo a la entrada del Caragol des Born. Uno de ellos fue trasladado a la Clínica Juaneda para ser atendidos de sus lesiones y el otro al Hospital Mateu Orfila. Se encuentra en pronóstico reservado.

El tradicional lanzamiento de avellanas en la plaza de Las Palmeras, se ha visto diluido por una batalla entre jóvenes. La policía tuvo que intervenir para disolver una batalla campal en la que se lanzaron botellas y otros objetos, evitando que los altercados fueran a más.

La celebración continúa este miércoles con el Día de Sant Joan y los tradicionales Jocs des Pla, considerados uno de los momentos más esperados del programa festivo.