Detenidos cinco jóvenes por robo con violencia, amenazas y detención ilegal en Ciutadella

La Policía Nacional ha detenido en Ciutadella a cinco personas, tres jóvenes y dos menores de edad, como presuntos autores de un delito de robo con violencia, otro de amenazas y un tercero de detención ilegal tras una agresión ocurrida durante la madrugada del lunes.

Los hechos salieron a la luz cuando, a primera hora de la mañana, el servicio de emergencias 091 recibió un aviso alertando de que dos jóvenes se encontraban escondidos tras haber sido agredidos por un grupo de entre cinco y seis individuos. Según relataron las víctimas a los agentes, varios agresores descendieron de un vehículo gris y comenzaron a golpearlos. Además, aseguraron que un tercer compañero fue introducido por la fuerza en el coche antes de que los atacantes abandonaran el lugar.

Mientras los agentes atendían a las dos víctimas, recibieron una llamada del tercer joven, quien explicó que había sido retenido contra su voluntad. Según su testimonio, fue golpeado y amenazado de muerte en repetidas ocasiones por sus captores, quienes le profirieron frases como: “Tú decides dónde acabar, en la montaña o en el mar; como digas algo de esto, vas a morir tú y tus amigos”.

La víctima logró comunicar su ubicación a la Policía después de que los presuntos autores lo expulsaran violentamente del vehículo. Tras ello, se refugió en una vivienda cercana hasta la llegada de los agentes.

Posteriormente, una de las víctimas denunció además el robo de su cartera, que contenía documentación personal, así como las llaves de su domicilio.

La investigación dio un giro cuando uno de los supuestos agresores contactó telefónicamente con una de las víctimas. Ambos acordaron encontrarse en un punto del municipio, circunstancia que fue aprovechada por los agentes para desplegar un operativo y sorprender a los sospechosos.

Los policías interceptaron a los presuntos autores cuando circulaban en el mismo vehículo gris descrito previamente por las víctimas. Como resultado de la actuación, los tres jóvenes y los dos menores fueron detenidos como presuntos responsables de los delitos de robo con violencia, amenazas y detención ilegal.

La investigación continúa abierta para esclarecer completamente los hechos y determinar la participación exacta de cada uno de los detenidos.