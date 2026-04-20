ECONOMIA

Nace el VI Menorca Fest,

Un nuevo evento para poner en valor el vino, la cultura y el territorio de la isla

Onda Cero Menorca

Menorca |

Cartel del VI Menorca Fest
Cartel del VI Menorca Fest | AJ MAÓ

Maó estrenará este mayo el Vi Menorca Fest, un festival gastronómico que se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo con el objetivo de promocionar el vino local y acercar su cultura a todos los públicos.

La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Maó y la Asociación de Productores de Vi de Menorca, con el apoyo de diversas instituciones autonómicas e insulares.

La regidora de Promoción Económica de Ayuntamiento de Manon, Susana Salom, tiene claro que estas ferias ayudan a dinamizar la economía local.

Actualmente, Menorca cuenta con 175 hectáreas de viñedo y una producción anual que supera los 2.300 hectolitros bajo la Indicación Vi de la Terra Illa de Menorca.

Mira aquí el programa completo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer