Nace el VI Menorca Fest,

Maó estrenará este mayo el Vi Menorca Fest, un festival gastronómico que se celebrará del 30 de abril al 3 de mayo con el objetivo de promocionar el vino local y acercar su cultura a todos los públicos.

La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de Maó y la Asociación de Productores de Vi de Menorca, con el apoyo de diversas instituciones autonómicas e insulares.

La regidora de Promoción Económica de Ayuntamiento de Manon, Susana Salom, tiene claro que estas ferias ayudan a dinamizar la economía local.

Actualmente, Menorca cuenta con 175 hectáreas de viñedo y una producción anual que supera los 2.300 hectolitros bajo la Indicación Vi de la Terra Illa de Menorca.

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