Es Mercadal aprueba su Plan de Emergencias dos años después de las graves inundaciones de 2024

El Ayuntamiento de Es Mercadal ha aprobado inicialmente su Plan de Emergencias Municipal

La aprobación llega algo más de dos años después de la DANA del 15 de agosto de 2024, que provocó importantes inundaciones y daños en el centro del municipio y puso de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos.

El alcalde, Joan Palliser, reconoció durante la sesión plenaria que se trata de un documento que llevaba tiempo pendiente de aprobación. No obstante, explicó que desde las inundaciones de 2024 el Ayuntamiento ha ido desarrollando distintos protocolos de actuación que se han incorporado mediante Planes de Acción Local.

La segunda teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente, Helena Vilchez, fue la encargada de explicar las principales características del documento, que analiza diez posibles situaciones de peligro y establece para cada una de ellas un nivel de riesgo bajo, medio o alto.

Entre los riesgos identificados destacan las inundaciones, tanto fluviales como provocadas por lluvias o por el mar. En este apartado, el municipio presenta un riesgo medio, por lo que resulta necesario disponer de un plan específico frente a las inundaciones fluviales, especialmente las derivadas del desbordamiento de torrentes. Según explicó Vilchez, este Plan de Acción Local está prácticamente terminado.

El documento también contempla el riesgo de inundación marina en Na Macaret, aunque su plan específico todavía no ha comenzado a redactarse.

Otro de los puntos destacados son los incendios forestales, cuyo riesgo se sitúa entre medio y alto en determinadas zonas boscosas de Son Parc, Sa Roca, Coves Noves, Punta Grossa y Na Macaret. En este caso, Es Mercadal ya dispone de un plan específico aprobado.

El PEMU también analiza las emergencias relacionadas con las concentraciones de personas, que presentan un riesgo medio. El municipio cuenta con planes de actuación para las fiestas de Sant Martí y Sant Antoni, así como para el Mercat d'Estiu.

En cuanto al salvamento marítimo, se establece un riesgo medio en las playas de Pregonda, Cavalleria, Arenal d'en Castell, Cala Tirant y Son Parc. Todas ellas disponen de planes específicos de actuación, aunque deben actualizarse cada cinco años. La última revisión se realizó en 2020, por lo que el Ayuntamiento tiene pendiente ponerlos al día.

El documento incluye también los riesgos relacionados con epidemias y plagas. En estos casos, las competencias corresponden a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. Otros posibles peligros, como el transporte de mercancías peligrosas, la contaminación marina, las emergencias radiológicas, los fenómenos sísmicos y el riesgo químico, presentan un nivel bajo y no requieren planes específicos.

Tras su aprobación inicial, el Ayuntamiento remitirá el documento a la Dirección General de Emergencias del Govern balear, que deberá revisarlo y determinar si es necesario introducir modificaciones antes de concederle la validación definitiva.